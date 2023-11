Dengue, morta una donna di Empoli/ 50enne era appena tornata da un viaggio in Thailandia

Una donna della provincia di Empoli è morta nella giornata di ieri dopo aver contratto la febbre Dengue. La vittima, una 50enne, era appena tornata da un viaggio in Thailandia, così come riferito dall’agenzia Ansa, per poi sentirsi male, essere ricoverata in ospedale, e purtroppo morire. A rendere nota la notizia è stata l’Asl Toscana centro, spiegando come dopo i primi sintomi il quadro clinico della donna è peggiorato in maniera notevole e la donna, che già soffriva di patologie gravi, è stata portata in terapia intensiva presso l’ospedale fiorentino di Careggi, dove è in seguito deceduta.

La 50enne, prima del ricovero ospedaliero e della morte, si era recata a lavoro, una conceria di San Miniato in provincia di Pisa, di conseguenza in accordo con i sindaci dei Comuni di Fucecchio e San Miniato si è deciso per la disposizione di una ordinanza urgente per motivi di sanità pubblica, di modo da predisporre una disinfestazione straordinaria nelle aree interessate nel raggio approssimativo di 100 metri dalla residenza e dal luogo di lavoro della donna. La disinfestazione è cominciata durante la notte passata, fra giovedì 16 e venerdì 17 novembre, ed è proseguita anche questa mattina.

DENGUE, MORTA UNA DONNA DI EMPOLI: COME SI TRASMETTE E I SINTOMI

L’azienda sanitaria ospedaliera ha ricordato che la Dengue è una malattia infettiva tropicale che viene causata dal virus omonimo. Viene solitamente trasmessa a seguito della puntata di zanzare Aedes aegypti e albopictus, che altro non è se non la comune zanzara tigre, che a loro volta hanno punto una persona precedentemente infetta. Fortunatamente non si tratta di una malattia contagiosa che si trasmette da uomo a uomo, ma solo attraverso degli insetti vettori, appunto le sopracitate zanzare. Il periodo di incubazione della malattia varia da 3 a 14 giorni con una media che è solitamente di 5-7 giorni.

Il virus, una volta che è entrato nel corpo, circola nel sangue per 2-7 giorni, un arco di tempo in cui tra l’altro l’insetto può a sua volta trasmettere il sangue infetto ad altre persone. La Dengue è diffusa principale in Africa, Cina, India, America latina e centrale e Australia, e solitamente causa febbre alta improvvisa, mal di testa, dolore agli occhi e ai muscoli, ma anche nausea, vomito e irritazione della pelle. La forma più grave, che può provocare alla morte, è considerata rara.











