Procede serrato il processo per la morte del centrocampista Denis Bergamini dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai legali dell’indagata – l’ex fidanzata del calciatore, Isabella Internó – sancendo che sul tema delle aggravanti contestate dal primo grado di giudizio dovrà essere la Corte d’Appello a dire l’ultima parola in occasione del processo già fissato per il prossimo ottobre nel tribunale di Catanzaro: un tema importante perché mentre si cerca di restituire una qualche giustizia a Denis Bergamini, la pena inflitta nei confronti dell’ex potrebbe aggravarsi e soddisfare le richieste avanzate dai PM già in occasione del primo grado di giudizio.

Denis Bergamini, indagato cugino dell'ex fidanzata: concorso in omicidio/ "Isabella Internò non agì da sola"

Partendo dal principio, la morte di Denis Bergamini risale al novembre del 1989 quando si trovava sulla statale Jonica e venne tragicamente investito da un camion che non riuscì a frenare in tempo: centrale fu – in quell’occasione – proprio Internó che disse agli inquirenti che il centrocampista si gettò volontariamente sotto il camion e seppur la famiglia abbia da sempre negato questa tesi, la prima forma di giustizia sarebbe arrivata solamente vent’anni più tardi con la riapertura del fascicolo.

Denis Bergamini, la sorella Donata: "Non abbiamo mai creduto al suicidio"/ "Sul corpo non c'erano segni"

Denis Bergamini, la Cassazione ha respinto in ricorso di Isabella Internó sulle aggravanti: deciderà la Corte d’Appello

Dopo aver appurato – solamente nel 2017 – che Denis Bergamini fosse già morto per strangolamento quando venne investito dal camion, il cappio si è presto stretto attorno all’ex fidanzata Isabella Internó dopo aver escluso anche la pista mafiosa che venne brevemente vagliata su spinta di alcune dichiarazioni rese agli inquirenti: secondo la tesi portata a processo, la donna era rimasta incinta e a fronte del categorico rifiuto del centrocampista di continuare la relazione interrotta qualche tempo prima, avrebbe organizzato la morte e il finto suicidio.

Denis Bergamini, chi è l'ex Isabella Internò condannata per omicidio/ "L'ho visto tuffarsi sotto un camion"

A processo, la ex di Denis Bergamini è stata condannata a 16 anni di reclusione con la attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti e proprio su questo tema si giocava la partita in Cassazione con la difesa della donna che mirava a far cadere tutte le aggravanti e la pubblica accusa che voleva fossero messe in primo piano rispetto alle attenuanti: i giudici della Corte Suprema hanno dato – parzialmente – ragione all’accusa e torto alla difesa, disponendo che sul tema si discuta in sede dell’udienza d’Appello già fissata per il 21 ottobre con la pena per Internó che potrebbe – a seconda della strada seguita – aggravarsi o attenuarsi.