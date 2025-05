Stasera alle 23:30, su Rai 1, il programma “Cose Nostre” condotto da Emilia Brandi racconterà del caso di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto nel 1989, tornato sotto esame a distanza di 35 anni, quando la Procura di Castrovillari ha deciso di riaprire le indagini; al centro del provvedimento, annunciato dal procuratore Eugenio Facciolla, ci furono le condizioni in cui fu trovato il cadavere e una serie di incongruenze mai del tutto chiarite nelle precedenti inchieste.

“Non è un suicidio e non può essere trattato come tale”, aveva dichiarato Facciolla in un’intervista a Rai Sport, spiegando che sarebbe stata disposta una nuova riesumazione per sottoporre il corpo di Denis Bergamini a esami tecnici più avanzati rispetto a quelli disponibili all’epoca dei fatti; la tesi ufficiale, sostenuta per 35 anni da Isabella Internò, ex fidanzata di Bergamini e condannata in primo grado per omicidio volontario in concorso con ignoti, parlava di un suicidio.

Secondo il suo racconto, Denis Bergamini si sarebbe lanciato sotto un camion in corsa, ma già negli anni passati erano emerse forti perplessità tanto che nel 2012 il caso fu riaperto per la prima volta grazie a due perizie – una del RIS di Messina, l’altra dei medici legali Testi e Bolino – che esclusero la compatibilità tra le lesioni sul corpo del calciatore e l’ipotesi dell’impatto diretto con il mezzo.

Gli abiti intatti, la posizione del cadavere, l’assenza di tracce di trascinamento: ogni dettaglio sembrava raccontare una storia diversa da quella ufficiale, una storia di morte avvenuta prima dell’impatto e forse mascherata ad arte.

Il motivo della riapertura delle indagini su Denis Bergamini è ruotata attorno a elementi rimasti a lungo marginali o trascurati, ma poi considerati centrali come la perizia del medico legale Francesco Maria Avato, redatta già nel 1990 ma mai presa seriamente in considerazione nelle prime inchieste, che parlava apertamente di lesioni sospette, possibili segni di torture e persino di evirazione, elementi compatibili con una vendetta a sfondo sessuale; colpi al basso ventre, dinamiche del corpo incompatibili con l’urto, oggetti personali rimasti intatti, tutto sembrava indicare che Denis fosse già morto prima di essere posizionato sulla strada.

A conferma della nuova direzione presa dalla Procura, sono stati notificati nuovi avvisi di garanzia a Internò e al camionista Raffaele Pisano, accusati in seguito di omicidio aggravato dalla premeditazione; il procuratore Facciolla ha inoltre messo in luce episodi sospetti avvenuti nei giorni successivi alla morte del calciatore e tra questi, la sparizione di una busta con i vestiti di Bergamini che si trovava sul pullman del Cosenza il giorno del funerale, e un presunto rinfresco tenutosi a casa della Internò, descritto come “una festa”, dettagli che, pur non essendo prove dirette, hanno sollevato pesanti dubbi sull’ambiente e sul comportamento dei soggetti coinvolti.

A raccontare tutto questo sarà proprio “Cose Nostre” nella puntata di questa sera, ripercorrendo la storia di Denis Bergamini che aveva tutto – talento, amore del pubblico, una carriera in ascesa – e che invece, secondo quanto emerso dopo la riapertura del caso, non si è suicidato ma è stato ucciso: una verità inseguita per anni da familiari e amici.