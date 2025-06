Dennis Bogoncelli: cos’è successo dopo la rottura con Margherita Aiello

Nel parterre del trono over di Uomini e donne, nella stagione che si è appena conclusa, c’era anche Dennis Bogoncelli, un cavaliere di Verona, amante della palestra che, sin dal suo arrivo, ha cominciato ad uscire con Margherita Aiello con cui, dopo qualche settimana di frequentazione, si sono concessi l’esclusiva fino a decidere di lasciare insieme il programma. Senza telecamere, fuori dalla trasmissione, la storia è durata pochissime settimane. Tutto è precipitato in vacanza dove la coppia si trovava insieme ad altri protagonisti di Uomini e Donne.

Nonostante il clima sereno e tranquillo, Dennis e Margherita non solo hanno discusso, ma hanno anche deciso di mettere fine alla storia chiudendo definitivamente. Della rottura tra Margherita e Dennis ha poi parlato Sebastiano Mignosa che era in vacanza con loro confermando il punto di non ritorno.

Dennis Bogoncelli e Mario Cusitore insieme a Uomini e Donne?

Ufficialmente single, Dennis Bogoncelli, a settembre, potrebbe tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne per rimettersi nuovamente in gioco e, in trasmissione, potrebbe ritrovare Mario Cusitore che, in un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, non ha escluso un ritorno a settembre. Nel corso della stessa intervista, Mario ha anche parlato di Margherita Aiello e Morena Farfante, due dame con cui è uscito durante la sua permanenza nel parterre over e che hanno concluso la stagione in modo diverso.

Morena, infatti, è ancora felicemente fidanzata con Francesco con cui ha lasciato il programma mentre Margherita è tornata single dopo la rottura con Dennis. Proprio sull’atteggiamento di quest’ultimo, Cusitore ha espresso la propria opinione: Ho letto quello che Dennis ha detto su di lei e non condivido assolutamente il modo in cui si è espresso. Margherita non meritava certe parole”.