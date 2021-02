Denis Brioschi, La caserma/ Chi è? Studente, originario del Brasile, ama ballare

Denis Brioschi è uno dei concorrenti della prima edizione de “La caserma”, entrato a partire dalla seconda puntata. Il ragazzo, 22 anni, è originario del Brasile, ma “l’Italia sarà la mia casa per sempre. La mia famiglia è italiana”, ha detto nel video di presentazione. Denis vive a Nova Milanese con i sui genitori adottivi: “Sono arrivato in Italia a tre anni, mi hanno adottato e fin da quel primo momento ho capito quanto fossi stato fortunato”. Si è diplomato con 84/100 (diploma economico turistico) e oggi è iscritto all’università all’indirizzo turismo, management e territorio presso lo IULM a Milano. Tra le sue passioni ci sono i viaggi e la buona cucina.

Denis Brioschi: il suo motto è “mai arrendersi”

Denis Brioschi ama ballare: “È da tanti anni che frequento una scuola. Facciamo i musical e l’insegnante della scuola dove vado non può fare a meno di me”. Ritardatario cronico e sbadato, Denis ha deciso d partecipare a “La Caserma” perché da sempre affascinato dalla leva militare che nel suo paese d’origine è ancora obbligatoria: “Finire in una caserma è un po’ come rinchiudermi. Però uno dei miei motti è “mai arrendersi”…”, ha dichiarato prima di cominciare il programma. Denis ha fatto molti lavori, tra cui: commesso, animatore in Sardegna, agente di viaggio e cameriere. Molto attivo sui social, condivide spesso foto con amici e in questi giorni contenuti sulla sua esperienza nella Caserma.





© RIPRODUZIONE RISERVATA