Denis Dosio a Pomeriggio 5/ Chi è? La nuova (e criticata) teen star di Instagram

Denin Dosio sarà ospite nel corso del programma Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso nella puntata di oggi 30 maggio. Diventato famoso grazie anche al suo amico Luca Vittozzi, che nei mesi scorsi ha provato ad entrare nella terza edizione de Il Collegio, conta ad oggi numeri importanti in termini di follower (ne conta attualmente 229mila). Denis Dosio è una teen star di Instagram, È nato a Forlì, in Emilia Romagna, ed è ancora minorenne (ha infatti 17 anni). Nel profilo di Instagram si possono notare tantissime foto dove mostra il fisico oppure momenti sparsi di vita quotidiana. In varie occasioni ha affermato di avere origini italo-brasiliane, dichiarazione sulla quale non ci sono tuttavia conferme. Sul web ha esordito precisamente nel 2017 attraverso un canale Youtube in cui ha iniziato a raccontarsi raccogliendo il consenso di moltissime ragazze. In seguito ha quindi deciso di far crescere e conoscere meglio il suo personaggio.

DENIS DOSIO, DAL WEB ALLA TV: OGGI A POMERIGGIO 5

Insieme all’amico Vittozzi, Denis Dosio ha quindi deciso di iniziare a comunicare con i propri fan puntando moltissimo sull’aspetto fisico e un linguaggio che tende però molto al maschilismo. Cosa che lo ha portato ad essere anche molto criticato. La sua popolarità lo ha quindi fatto arrivare sul piccolo schermo grazie a Barbara d’Urso che l’ha convocato a Pomeriggio 5 per capire meglio questo fenomeno e scoprire qualcosa in più su di lui. In un’intervista rilasciata a trashitaliano ha inoltre dichiarato che adora la televisione e segue con passione trasmissioni quali Uomini e Donne, Temptation Island e il Grande Fratello. Insomma, un nuovo fenomeno del web dei tempi di oggi dove gli influencer spopolano.

