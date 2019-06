DENIS DOSIO A POMERIGGIO 5/ Gaffe con Barbara d’Urso: “So che ti piace il pesce..”

Antonio Ricci ha già l’acquolina in bocca di fronte alle scene andate in onda oggi a Pomeriggio 5. Denis Dosio è il protagonista di un momento particolarmente esilarante: al centro dello studio, l’influencer cerca di convincere, recitando, Barbara d’Urso ad uscire con lei. “C’è un localino qui fuori – esordisce – so che ti piace il pesce!” continua, scatenando l’incontrollabile risata degli ospiti in studio e della stessa conduttrice. Lui cerca di riparare alla gaffe ma ribadisce il concetto “So cha vai pazza per il pesce…”. La conduttrice cerca di rimanere seria proprio per non dare adito all’evidente doppio senso che si è creato in studio. Intanto, in collegamento, Roger Garth parte all’attacco: “Barbara, non capisco perché tu devi fomentare un ragazzino un po’ scemotto.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

DENIS DOSIO TORNA OSPITE DI BARBARA D’URSO

Dopo un esordio scoppiettante sul piccolo schermo, Denis Dosio è pronto a tornare nello studio di Pomeriggio 5 su Canale 5. Lo farà oggi, nella seconda parte del talk show condotto da Barbara d’Urso. L’influencer che “vizia” le sue follower con balli latini e mostrando i suoi addominali, ha svelato di desiderare di diventare un giorno attore. E la sua performance a Pomeriggio 5, pochi giorni fa, non è rimasta inosservata. Denis si è infatti levato la maglia in diretta, mostrandosi a petto nudo a Barbara d’Urso e dicendole “vizio un po’ anche te”. L’influencer ha infatti un esercito di fan che lui chiama “viziatine”, proprio perché dedica loro balletti sensuali e spogliarelli. Visto il boom di commenti, non tutti positivi, che Dosio ha fatto registrare dopo la sua prima ospitata, oggi la conduttrice ha deciso di richiamarlo.

DENIS DOSIO TORNA A POMERIGGIO 5

Denis Dosio torna ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, pronto a mettersi di nuovo alla prova con la recitazione. “È pronto ad interpretare Leonardo DiCaprio in Titanic” annuncia la d’Urso durante il promo della sua nuova puntata. Ricordiamo che solo pochi giorni fa, Denis proprio in diretta ha fatto un provino per Lory Del Santo. Il ragazzo 17enne ha infatti dichiarato che gli piacerebbe recitare nel suo “The Lady” qualora ci fosse un’altra stagione. Da qui il provino in diretta, superato senza particolari problemi. Oggi Denis Dosio si mette alla prova con un monologo più complicato per mostrare al pubblico a casa le sue doti recitative.



© RIPRODUZIONE RISERVATA