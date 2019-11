Denis Dosio al Grande Fratello Vip?/ “Ho progetti che non dico per scaramanzia!”

Denis Dosio è un fenomeno social ed anche televisivo, per merito delle numerose ospitate da Barbara d’Urso. Fisico scolpito e simpatia travolgente, il ragazzo è uno dei diciottenni più amati del web e la televisione. All’attivo 600mila follower su Instagram le ragazzine lo venerano sui social e lo osannano a ogni sua apparizione su Canale 5. Internet l’ha lanciato, ma è stata la tv a renderlo al grande pubblico tanto che si vocifera di una sua possibile partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip, reality che dovrebbe iniziare il 7 gennaio del 2020. Nonostante sia stato recentemente paparazzato con una ragazza, Denis smentisce di essere fidanzato: “No, non ho ancora incontrato l’amore della mia vita, forse è presto. Mi piacciono le bionde ma finisco sempre con le more. Per quanto mi riguarda, comunque, l’aspetto estetico è secondario. Cerco una ragazza con la testa e un bel sorriso. Deve avere occhi che parlano, ed eleganza. L’educazione, il modo di porsi, di comportarsi e di gesticolare sono altre caratteristiche che valuto attentamente in una donna. Non amo chi bestemmia e cerco sempre di scoprire il lato più umano di chi ho vicino a me”, racconta tramite le pagine di Novella 2000.

Denis Dosio al Grande Fratello Vip? La sua risposta

Denis Dosio parla anche di tanti progetti: “Grande Fratello Vip? Ho tanti progetti in cantiere, ma dato che la sfiga mi accompagna sempre, per superstizione non dico nulla. Il mio sogno è sempre stato quello di sentire le ragazzine urlare il mio nome e impazzire per me. E poi voglio continuare con la TV: sono davvero molto affezionato a Barbara d’Urso”. Sui social è una star: “Come è iniziato? Per gioco, quando avevo 14 anni, creando pagine con vignette, fumetti e video divertenti. A quell’età ero più per la creazione di contenuti per il web piuttosto che per lo studio. Invece di studiare matematica, facevo calcoli per capire come aumentare velocemente il numero dei follower, ma so che è sbagliato trascurare gli studi: l’istruzione è fondamentale nella vita”. Poi ha raccontato di essere stato vittima di bullismo: “Alcuni bulli mi hanno chiuso in un bagno, e hanno girato un video che poi è stato diffuso nel web. E poi durante le vacanze estive mi hanno spaccato un bicchiere in testa e mi hanno dovuto ricucire”.

