Denis Dosio/ Amicizia con Nicole dopo il bacio? “A La pupa e il secchione 2022…”

Denis Dosio sempre più protagonista de La pupa e il secchione show 2022. L’influencer, all’interno della villa, ma anche durante le puntate in studio, sta sfoggiando la sua simpatia, ma anche la sua prestanza fisica. Seguitissimo sui social da milioni di fan, Denis, anche nella casa de La pupa e il secchione show 2022, sta facendo strade di cuori. Denis, infatti, si è diviso tra Emy e Nicole per poi baciare quest’ultima. Con Nicole c’è stato un bacio dolcissimo dal quale è venuto fuori tutto l’affetto che è nato tra i due.

Il bacio tra Denis e Nicole aveva già fatto pensare all’inizio di una storia d’amore tra i due, ma l’eliminazione della pupa ha cambiato tutto. In realtà, nonostante il bacio, tra Denis e Nicole non è nato l’amore, ma un sentimento di profondo affetto come ha confessato la stessa Nicole.

Dopo l’eliminazione nel corso della quinta puntata de La pupa e il secchione show 2022, Nicole ha rilasciato un’intervista ai microfoni del portale La Gazzetta dello Spettacolo, ha parlato dei rapporti nati nella villa spiegando di aver trovato degli amici tra i quali c’è proprio Denis Dosio.

“Sicuramente se avessi avuto accanto un secchione noto le cose sarebbero andate diversamente, poi, affiancarsi a un nome famoso aiuta. Nonostante tutto, però ho dei nuovi amici e non vedo l’ora di poter rivedere Maria Laura e Denis”, ha raccontato Nicole che, nel corso di ogni puntata, torna con gioia in studio proprio per riabbracciare e rivedere gli amici.

