Denis Dosio, “Barbara D’Urso mi ha stravolto la vita”/ Rivelazione choc “Sono un etero che…”

Denis Dosio fa una rivelazione choc: “Sono etero ma…”

Denis Dosio è un concorrente del programma “La pupa e il Secchione”. Nel corso della prima puntata, è entrato in studio e ha infiammato il pubblico presente in studio con i suoi balletti. Denis Dosio ha dichiarato subito di essere il concorrente più piccolo di età. Denis cerca subito di intercettare il favore di Annaclara Hellwig che però ha scelto poi Francesco Chiofalo. Denis Dosio è stato subito sottoposto ad un test di matematica che però non ha superato brillantemente. Denis non conosce bene le tabelline tanto che Barbara D’Urso è rimasta impietrita e ha esclamato: “Non pensavo fossi così ignorante”. Soleil l’ha rincuorato: “Non devi saper contare perché tu vai su Tik Tok”. Federico Fashion Style invece paragona il suo ciuffo di capelli a quello di Denis Dosio e replica: “Mi dispiace ma ti batto”. Denis Dosio improvvisa subito un balletto e lo dedica ad Antonella Elia che è stata da sempre la sua sostenitrice. Denis aveva partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip e in quell’occasione Antonella aveva speso parole di stima nei suoi confronti.

Denis Dosio balla in modo provocante dinnanzi allo schermo dove c’è in collegamento Antonella Elia che grida: “I love you”. Denis Dosio, prima di partecipare a questa nuova edizione de La pupa e il secchione show, ha rilasciato un’intervista ad Armando Sanchez su Novella 2000. Denis Dosio ha rivelato di essere etero ma di avere voglia di sperimentare: “Sono un etero che decide di sperimentare nuove emozioni e lo fa tramite un canale web”.

Nella prima puntata della Pupa e il Secchione abbiamo avuto modo di apprendere che Denis Dosio, il noto influencer di origine brasiliana, parteciperà al programma con una secchiona che saprà dargli qualche lezione. Denis è molto giovane, aveva già preso parte al reality del Grande Fratello Vip, ma era stato eliminato a causa del suo comportamento, vediamo come sarà il suo percorso in questa nuova sfida dove sarà di nuovo un protagonista. Il nuovo concorrente dovrà superare varie prove di cultura e coraggio per poter proseguire il suo percorso all’interno del programma, guidato sapientemente dalla sua secchiona. I severi giudici dovranno valutare ogni settimana l’andamento delle coppie e i progressi fatti, riuscirà Denis a superare le prove? Scopriamolo insieme seguendo le puntata del reality in onda tutti i martedì.

L’italo-brasiliano è un personaggio molto eccentrico, che ha fatto discutere il pubblico durante questi anni e il suo ingresso nel programma ha già smosso i fan sui social. Prima di partecipare al programma aveva infatti dichiarato su Vanity Fair di essere aperto a varie esperienze a livello sessuale pur considerandosi eterosessuale. Denis non è nuovo agli scandali e alle provocazioni, come i video vietati ai minori postati sul suo canale di OnlyFans che hanno destato tante critiche da parte dei suoi fans. Vedremo nel corso del programma La Pupa e il Secchione come si comporterà il giovane influencer e quando durerà la sua avventura nel reality. Durante il programma le coppie formate durante la prima puntata potrebbero cambiare, per questo motivo Denis che ha fatto coppia con Ilaria Bruni, potrebbe in futuro avere un’altra partner. Vediamo insieme cosa succederà nella seconda puntata martedì 22 marzo sulla rete Mediaset e chi verrà eliminato dal programma.











