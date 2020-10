Denis Dosio/ “Bestemmia al GF? È il titolo del libro di Simoncelli” (Non è la d’Urso)

Il giovane influencer Denis Dosio, espulso dal Grande Fratello Vip dopo poche settimane dal suo ingresso a causa di una bestemmia, questa sera sarà ospite di Live Non è la d’Urso. Il 19enne torna così dalla sua “madrina”, colei che lo ha lanciato televisivamente parlando aumentando ulteriormente la sua popolarità e contribuendo, in qualche modo, a farlo entrare nella Casa più spiata d’Italia. La sua partecipazione però si è conclusa in modo molto sfortunato, dopo aver pronunciato in piena notte una bestemmia prontamente captata dai microfoni e dagli utenti più attenti dei social, dove il video (o meglio l’audio) è diventato presto virale. Una decisione sofferta, quella presa dallo stesso GF ma al tempo stesso inevitabile in quanto il ragazzo avrebbe, seppur in buona fede stando alle sue stesse parole, violato il regolamento relativo al reality di Canale 5. In queste ore, Denis è tornato a riappropriarsi anche dei suoi social dove ha annunciato la sua partecipazione al salotto serale di Barbara d’Urso: “Stasera sono a Live non è la d’Urso, sorpresaaa. E quindo sto andando a Milano now”, ha annunciato, dando il via ad una serie di sondaggi su qualche outfit scegliere in vista del suo ritorno in uno studio televisivo e tornando così subito a coinvolgere i suoi amati follower.

DENIS DOSIO FA CHIAREZZA SULLA BESTEMMIA PRONUNCIATA AL GF VIP

Attraverso le Instagram Stories, Denis Dosio ha voluto fare ulteriore chiarezza sulle parole da lui pronunciate con eccessiva leggerezza e costate la sua uscita di scena improvvisa dal Grande Fratello Vip. Dopo aver postato una foto con il libro di Marco Simoncelli tra le mani dal titolo “Diobò che bello!”, ha spiegato: Marco Simoncelli, persona che ormai tutti noi conosciamo, motociclista campione del mondo nel 2008 aveva pubblicato nel 2009 questo libro con il titolo che qui sotto potete leggere”. Dosio aveva posto l’accento proprio sul titolo del volume senza tuttavia riscriverle ma aggiungendo: “le prime parole che leggere nel titolo sono quelle dette da me e considerate “bestemmie” per cui sono stato squalificato dal Grande Fratello”. Denis ha voluto ribadire il concetto non per evidenziare un errore da parte degli autori del GF Vip nè per dire che non sia una bestemmia “perchè oramai è andata così e sono convinto che la vita è uno specchio, ti sorride se gli sorridi per prima tu… ma per levarmi una volta per tutte una macchia che mi hanno incollato”. Chiusa la promettente porta del Grande Fratello, adesso Denis Dosio intendo ripartite dalla sua “family”, quella virtuale che lo ha finora sostenuto. Per il 19enne, dunque la vera vittoria l’ha già raggiunta vedendo tutto l’affetto dei suoi follower.



