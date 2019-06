Denis Dosio bullizzato e rinchiuso in bagno: perché?/ Video aggressione: “Pugni e…”

Denis Dosio bullizzato, vittima di un’aggressione choc: il 18enne diventato famoso sui social è stato rinchiuso in un bagno da un gruppo di persone. È stata la stessa webstar a raccontare cosa gli è successo. Alcuni ragazzi lo avrebbero tenuto chiuso in un bagno e avrebbero ripreso tutta la scena per poi pubblicarla in rete. Il 18enne ha pubblicato nelle Instagram Stories il filmato: si vede una persona che prova a tenere chiusa la porta del bagno con la forza, dopo un po’ però Denis Dosio riesce ad aprirla. Il video è stato girato da una persona che stava assistendo alla scena, e tra l’altro ha taggato anche l’account di Trash Italiano, come se fosse un gesto da diffondere e di cui andare fieri. L’attacco a Denis Dosio dunque non si è limitato agli insulti e alle offese sul web, con cui il giovane peraltro fa quotidianamente i conti, ma ha oltrepassato il limite, sfociando nell’aggressione. A Trash italiano ha poi ricostruito cosa è successo.

DENIS DOSIO BULLIZZATO E RINCHIUSO IN BAGNO: PERCHÉ?

«Vado in bagno, appena entro inizio a sentire dei gran pugni alle porte e allora lì ho capito che c’era qualcosa che non andava e ho iniziato a veder gente col telefonino che si abbassava e faceva le foto». A quel punto Denis Dosio ha capito che gli stavano bloccando la porta, ma non poteva chiedere aiuto perché il telefono gli si era spento perché scarico. «Ho iniziato a sentire tirare pugni alle porte, come ad intimidirmi. Poco dopo mi è partita l’incazzatura e allora ho tirato via la porta». La giovane webstar si è poi sfogata sui social parlando apertamente di bullismo: «Ieri sono stato chiuso in bagno da un gruppo di bulletti con tanto di pugni, alcuni pure registravano e lo hanno messo nelle stories come a voler mostrare il loro eroismo nel bullizzare un ragazzino di 18 anni che stava semplicemente andando in bagno, come a voler far vedere come si sentivano grandi ad umiliare Denis Dosio davanti al web, come a mostrare che loro erano potenti». E poi ha ringraziato le fan che gli hanno mostrato tanto affetto dopo l’accaduto: «Mi avete fatto sentire di non essere solo, vi voglio bene».





