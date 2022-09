Denis Dosio, capelli bianchi dopo il ban su Instagram/ La svolta choc divide il web

Denis Dosio bannato da Instagram: la reazione è una svolta social e…

Reduce dall’esperienza tv intrapresa a La pupa e il secchione show 2022 condotto da Barbara D’Urso, dove ha coperto il ruolo di pupo ed è capitolato tra le braccia di colei che è la sua attuale compagna, Emy Buono, Denis Dosio torna al centro dell’attenzione mediatica e il motivo è presto detto dal suo cambiamento social e non solo. A quanto pare, infatti, per festeggiare il ritorno sul popolare social di Instagram, dove il suo profilo d’origine è stato chiuso in definitiva per via di un ban subito nella piattaforma, il giovane volto tv e star del web ha voluto concedersi un hair look del tutto nuovo, per inaugurare la sua attività di influencer appena riavviata. Ebbene sì, al di là della squalifica subita dal Grande fratello vip 4, in quanto tacciato di aver commesso un’imprecazione su Dio nel gioco di Canale 5, e la chiusura subita da Instagram – probabilmente in seguito a delle segnalazioni web per le foto di nudo condivise nel web- Denis Dosio sembra proprio non perdere la tendenza a rialzarsi in un battibaleno, dopo una caduta. In questi giorni lui ha infatti aperto un profilo Instagram nuovo di zecca e non appena riattivatosi sul popolare social, il giovane influencer ha condiviso l’immagine del nuovo sé in un granny hairlook inaspettato.

Denis Dosio, Emy Buono lo tradisce?/ Spunta il "terzo incomodo"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da denis dosio ? (@mr.dosio)

I commenti social sul nuovo hair-look di Denis Dosio

Il bello e dannato Denis Dosio decide quindi di mostrarsi in rete con i capelli bianchi, dopo aver scelto di optare per la tinta silver dicendo addio al ciuffo biondo che ha fruttato a lungo fortune da vera webstar con cospicui introiti, tanto da farlo diventare uno dei personaggi più influenti via social tra i rappresentanti della generazione Zeta.

Denis Dosio, il nuovo singolo "Gol Gol Golazo"/ La collaborazione con una star internazionale...

Che possa rivelarsi una mossa mediatica azzardata e quindi un epic fail per Denis Dosio, il restyling in tinta silver? Chissà. Nel frattempo l’opinione del popolo del web non si risparmia delle sentenze sulla svolta radicale in fatto di hair-color a cui si è concesso l’influencer dagli occhi di ghiaccio. “Irriconoscibile”, si legge in uno dei commenti social rilasciati dagli utenti a margine del cambiamento di Denis Dosio. Poi, si legge ancora, tra gli altri: “Un pupazzo di neve, ragà!”. Di tutt’altro avviso si dicono invece i fan del giovane a margine del nuovo video in cui Dosio appare con il suo granny look tra le braccia dell’amata Emy Buono. “A bello!”, “Che fortuna, Emy…”, “Il panorama più bello sei tu”, scrivono a Denis, i fedeli fan.

Paola Di Benedetto asfalta Denis Dosio/ "Rinchiudetelo, con le patatine ha..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Webboh (@webboh.it)













© RIPRODUZIONE RISERVATA