Denis Dosio, chi è?/ “La gente mi prendeva in giro ma grazie a Barbara d’Urso…” (Grande Fratello Vip)

Denis Dosio continua a cavalcare l’onda della popolarità ottenuta e adesso finirà sotto riflettori ancora più grandi. Da oggi, venerdì 18 settembre 2020, entrerà nella Casa del Gf Vip 5. Si tratta tra l’altro di uno dei concorrenti più giovani, 19 anni appena e romagnolo. Lo abbiamo visto spesso nei salotti di Barbara d’Urso e mentre è riuscito a catturare lo sguardo delle ragazzine, al tempo stesso ha sollevato non poche polemiche per via del suo carattere esuberante. Youtuber, influencer e cantante, Denis è italo-brasiliano, nato da padre metà brasiliano e metà etiope. “Sono una persona solare e determinata”, racconta al settimanale Chi, “e quando mi pongo un obiettivo non ascolto i giudizi degli altri. Mi piace godermi al cento per cento ogni occasione che vivo, ogni istante, senza pensare ai se e ai ma”. La sua passione per i social poi è iniziata quando era bambino e seguiva Dylan O’Brien, uno dei protagonisti indiscussi della serie tv Teen Wolf. “Sognavo che la gente mi amasse come io amavo lui”, confessa, “pensavo che fosse una cosa spettacolare”. A soli 14 anni, Denis ha iniziato a pubblicare post su Instagram, poi video su Youtube e dopo un periodo solare è arrivato anche quello più buio. “La gente della mia città ha iniziato a prendermi in giro”, racconta, “addirittura alcuni proiettavano i miei video in classe per sfottermi. Erano i primi colpi, e a 14 anni non ero abbastanza forte per sopportarli, così mi sono rinchiuso in me stesso”. Per riuscire ad affrontare la cosa, ha deciso di limitare le uscite, ma non la sua attività online. Quando poi alcuni anni dopo ha iniziato a fare palestra e i suoi lineamenti sono cambiati, ha superato il muro dei 100 mila followers.

DENIS DOSIO CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP 5

Denis Desio è ormai conosciuto dalle ragazzine italiane e i suoi muscoli stanno per essere al centro delle telecamere del Grande Fratello Vip 5. Dopo essere diventato un personaggio mediatico grazie a Barbara d’Urso, il diciannovenne ha continuato a ricevere insulti per via del suo modo di essere spensierato e arrogante. Memore della sofferenza provata in precedenza, Denis adesso non concede al dolore per un commento negativo più di due secondi. “Devi capire come funzionano i tuoi ingranaggi”, dice al settimanale Chi, “non c’è un manuale. A me credo che abbia aiutato moltissimo quel periodo a 14 anni, perchè ho imparato a stare davvero bene con me stesso senza bisogno di nessuno”. Entra nella Casa per divertirsi molto invece, anche se è alla ricerca di un riscatto. Visto che i telespettatori continuano ad avere dei pregiudizi nei suoi confronti, pensa che questo tipo di visibilità gli darà la possibilità di far conoscere il suo lato umano. Senza negare che il suo obiettivo è fare televisione. Come altri futuri coinquilini, fa il suo ingresso nel reality senza una fidanzata al suo fianco. “Le concorrenti donne non le ho ancora guardate bene”, rivela, “ma voglio godermi il primo impatto. Nessuna coetanea? Non importa, non mi faccio problemi”.



