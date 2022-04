Denis Dosio/ Conteso da Emy e Nicole a La Pupa e il Secchione, lui ha già scelto

Denis Dosio fa strage di cuori tra le pupe…

Denis Dosio il bel ticktoker approdato nel reality La Pupa e il Secchione Show sta facendo parlare di sè i tabloid del gossip ma anche il pubblico a casa. Il ragazzo ha infatti puntato gli occhi su due belle pupe, ma non riesce a decidere quale preferisce. Denis ha iniziato la sua avventura al fianco della secchiona Ilaria Bruni, con la quale ha creato una forte intesa. Ma nella Villa il ragazzo ha attirato a sè le attenzioni di Emy e Nicole, due pupe che non nascondono il loro interesse per il giovane influencer. Durante l’ultima puntata andata in onda Denis ha conquistato tutti con il suo balletto che ha visto come protagonista Antonella Elia. La clip del ballo è stata cliccata e ricondivisa tantissimo sul web e nei social, un momento molto particolare e divertente. L’opinionista Antonella è stata scelta per assistere da distanza ravvicinata al ballo messo in scena dai pupi, ma quando Denis è entrato sul palco, dopo essersi spogliato, l’ha scaraventata a terra con la sedia. Dopo di che Denis ha preso in braccio Antonella dandole un bacio, l’opinionista ha mostrato un grande sorriso per l’accaduto, non poteva lamentarsi insomma.

Negli ultimi giorni Denis si sarebbe avvicinato tantissimo a Nicole, lasciando Emy in disparte, creando delle forti gelosie tra le due. Nicole e Denis hanno infatti condiviso il letto love durante la notte e si sarebbero baciati, ma come precisa la ragazza il bacio non sarebbe stato alla francese. Denis durante la puntata è stato anche interrogato da Alex Belli, ospite nel reality, ma ha detto di essere ancora indeciso su chi scegliere. Il ragazzo vuole prendere tempo, ma rischia così di perdere Emy Buono delusa dal comportamento di lui. Emy ha infatti dichiarato in diretta di non voler avere nulla a che fare con Denis in futuro, ma staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.

Denis Dosio, Emy gelosa del ragazzo a La Pupa e il Secchione

Se Emy e Nicole si contendono il cuore del bel Dennis Dosio a La Pupa e il Secchione Show il ragazzo sembra aver preso una decisione. Pochi giorni fa infatti il tiktoker ha baciato Nicole dando dunque un taglio al gossip che lo voleva più vicino alla cubista partenopea. Il bacio è stato molto dolce e ha fatto capire che potrebbe nascere qualcosa tra i due anche fuori dal programma. Intanto però Emy non ha nascosto la sua “folle” gelosia nei confronti del ragazzo che ha fatto capire di essere sempre più stufo delle sue pressioni e dei continui attimi di tensione scaturiti da questo.

Perché Emy si comporta proprio come tra se lei e il giovane ragazzo ci sia qualcosa di più di un rapporto di conoscenza nato in un reality show, comportandosi come la fidanzata tradita. In tutto questo Nicole si gode l’attimo dimostrando grande maturità e non volendo alimentare le discussioni in nessun modo. La sensazione è che questi momenti di tranquillità vissuti fino a ora possano sfociare molto presto in pesanti discussioni con conseguenze imprevedibili.











