Denis Dosio dopo la squalifica al GF Vip: “Ho pianto tanto”/ “Ora voglio ripartire!”

È stata una serata molto difficile per Denis Dosio quella di ieri. Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2020, il giovane influencer è stato squalificato dal gioco per aver bestemmiato e, tra le lacrime, ha abbandonato per sempre la Casa di Canale 5. Poche ore dopo è tornato sui social per descrivere le sue emozioni e ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuto in questo breve ma intenso percorso. “Non so se partire dal dirvi grazie o dal chiedervi scusa. – ha esordito Dosio, chiarendo che – quel linguaggio fa parte di me, ma è un modo di dire della zona in cui sono nato e che stupidamente o inconsciamente ho detto non credendo assolutamente fosse una bestemmia.” Nonostante ciò, si è sentito in obbligo di chiedere nuovamente scusa “per chi si fosse sentito insultato e dico grazie ai mille messaggi di supporto.”

Denis Donio: “Ho pianto tanto per la squalifica ma…”

È stata davvero una doccia gelata per Denis Dosio dover abbandonare quello che per lui era un sogno da tempo e, per di più, in questo modo. Infatti lo confessa nel suo lungo messaggio social: “Non vi nego che ho pianto, ho pianto tanto, ma grazie al vostro supporto sto scrivendo questo messaggio senza nessuna lacrima sul viso ma solo con tanta voglia di riniziare”. Le ultime parole del post sono infatti tutte per i suoi fan, ai quali dice: “Mi sembra stranissimo tornare a fare stories. Sembrano pochi 14 giorni, ma vi assicuro che sono tantissimi. Un’esperienza bella, per quella che è durata. Chissenefrega per come è finita. Ripartiamo da noi, l’importante è ripartire dal noi , dal nostro fandom.” Ha poi concluso: “Il vostro Den è tornato ed è pronto per spaccare tutto, non ci fermeranno mai. Mi mancava parlare con voi”.



