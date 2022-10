Denis Dosio dopo l’incendio in casa: “Sarei morto se non fosse stato per mia sorella”/ Il retroscena: “Lei…”

Denis Dosio, le rivelazioni dopo l’incendio divampato in casa sua: “Fortunato a essere vivo”

Denis Dosio torna a parlare del terribile incendio scatenatosi a casa sua qualche giorno fa. Attimi di puro terrore quelli che hanno vissuto gli inquilini del grattacielo di Rimini in cui vive l’influencer e tiktoker a causa dell’incendio divampato proprio nel suo appartamento. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, in collegamento proprio da casa sua, ormai devastata dalle fiamme, Denis si dice fortunato di non essere morto.

“Io ho avuto la fortuna di non essere in casa in quel momento – esordisce Dosio a Pomeriggio 5 – perché il giorno prima ero andato a fare delle consulenze come social media manager, per cui la sera sarei dovuto rincasare ma mia sorella mi ha chiesto di farle compagnia a casa e quindi di dormire con lei.”

Denis Dosio choc: “Mi sarei sciolto insieme ai muri se non fosse stato per…”

“Questo favore che le ho fatto è ciò che letteralmente mi ha salvato la vita.” ammette ancora Denis Dosio in diretta, spiegando che “Insieme ai muri mi sarei sciolto anch’io. È stata una benedizione e sono felice di essere vivo perché non è per nulla scontato.” L’influencer precisa infatti che l’orario in cui è divampato l’incendio è un momento della giornata in cui lui solitamente è a letto a dormire, cosa che non gli avrebbe dato scampo dalle fiamme.

“Io non vedo l’ora di rimboccarmi le maniche, ovvero quello di ristrutturare. Vi inviterò quando l’avrò ristrutturata”, è infine il buon proposito che annuncia in diretta prima di salutare Barbara D’Urso.











