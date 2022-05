Denis Dosio e Emy Buono stanno insieme?/ Beccati a Pozzuoli ma…

Denis Dosio beccato con Emy Buono, l’avvistamento a Pozzuoli

Denis Dosio ha trovato l’amore. Il concorrente della Pupa e il Secchione show ha da subito provato interesse nei confronti di Emy Buono. Dopo aver scambiato un bacio con quest’ultima, Denis si è reso conto di provare qualcosa per Emy e, durante la semifinale su Italia1, ha ufficializzato la relazione con la concorrente del programma condotto da Barbara d’Urso. Alcuni hanno insinuato il dubbio che quella dichiarazione romantica potesse essere strategica per aggiudicarsi l’affetto del pubblico. Nelle scorse ore però sui social è dilagato un video in cui si vede Denis Dosio passeggiare in compagnia di Emy Buono. I due hanno parlato spesso di amicizia, negando la possibilità di un coinvolgimento sentimentale, eppure sono stati pizzicati insieme in atteggiamenti inequivocabili una volta concluse le registrazioni del programma della d’Urso. La frequentazione tra i due sembra proseguire nonostante Denis si fosse dichiarato allergico alle relazioni serie.

I due sono stati avvistati a Pozzuoli. Denis Dosio ed Emy Buono sono molto famosi sui social. Il primo si è fatto conoscere per il suo lavoro di influencer e per la partecipazione al GF Vip 4, mentre la seconda ha attirato l’attenzione grazie alla prima edizione di Ti Spedisco in Convento. Tra loro non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. All’inizio de La Pupa e il Secchione Show, infatti, il ragazzo aveva posato gli occhi sulla bella Nicole Di Mario. Per diverse settimane, non aveva saputo scegliere tra le due, ma adesso sembra aver preso una decisione definitiva. Anche se l’ultima puntata del reality andrà in onda sola domani, gli ex concorrenti, ormai, hanno lasciato il gioco. Sicuramente, il ritorno alla normalità avrà in serbo numerose insidie, ma Denis e Emy potranno contare sulla loro reciproca compagnia.

Cosa è successo nella scorsa puntata tra Denis Dosio e Emy Buono?

Nella puntata di martedì 26 aprile, la conduttrice manda in onda una clip in cui emerge come il rapporto tra Denis Dosio ed Emy, la pupa di Alessandro, abbia finalmente avuto dei risvolti importanti. Il pupo infatti è rimasto male poiché Emy ha deciso di passare del tempo con Gianmarco, ma la ragazza afferma di aver fatto ciò per scatenare della gelosia nel giovane. Emy ripete per l’ennesima volta di essere davvero interessata a Denis, che decide di organizzare una caccia al tesoro per avvicinarsi a lei, dato che l’attrazione tra i due è davvero molta. Alla fine infatti scocca un lungo e sentito bacio.

Tornati in studio, Emy raggiunge Denis e lo bacia. Il ragazzo, nonostante l’imbarazzo, sembra felice della situazione. Barbara chiede un parere anche ad Alessandro che, inizialmente, si era invaghito della pupa. Il secchione dà il suo benestare alla nuova relazione e si dice felice per loro. Durante la diretta, la conduttrice manda in onda una clip in cui viene spiegato perché alcune coppie siano cambiate: Denis non è più insieme a Ilaria, ma sceglie di affiancarsi ad Annaclara. Data la reazione aggressiva ed eccessiva di Francesco Chiofalo, l’ormai ex pupo di Annaclara, Denis difende la sua nuova secchiona, sostenendo che l’atteggiamento di Francesco sia fuoriluogo. Nel corso della nomination, Denis e Annaclara votano Aristide ed Elena poiché oltre a parlarci poco, ritengono che Elena sia già molto secchionizzata ed Aristide pupizzato. Annaclara e Denis non ricevono il voto da nessuno e accedono alla finale de La pupa e il secchione show prevista per martedì 3 maggio.











