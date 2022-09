Denis Dosio e Emy Buono, vaccino in ospedale per morso della scimmia?/ “La verità…”

Denis Dosio e Emy Buono finiscono in ospedale: il malore accusato in Thailandia

Brutta disavventura per la coppia formatasi a La pupa e il secchione show 2022, Emy Buono e Denis Dosio, che sul finire dell’estate in corso sono volati in Thailandia, per poi ammalarsi e finire ricoverati d’urgenza in ospedale. A parlare della triste vicenda é stata la coppia stessa, in particolare l’influencer ed ex Grande Fratello vip 4, Denis Dosio, che, sfoggiando il suo “granny look” dai capelli grigio nonno- con cui ha dato addio alla tinta del ciuffo color platino- ha svelato tra le Instagram stories ai fan di aver accusato tra gli altri sintomi febbre alta insieme ad Emy, dopo essere stati a contatto con delle scimmie nel mezzo del viaggio intrapreso all’estero.

La verità sul malore che la coppia de La Pupa e il secchione ha accusato in Thailandia

I due piccioncini influencer sarebbero stati male in seguito all’avvicinamento dei diretti interessati ad un branco di scimmie e il morso che la fascinosa brunette Emy Buono ha subito da parte di una scimmia. Da qui la corsa in ospedale della coppia, a cui é seguito il ricovero per gli influencer vip con il vaccino antitetano inoculato alla giovane per il morso della scimmia subito al braccio.

“Scusate se prenderemo qualche ora di assenza.- ha fatto prontamente sapere Emy parlando ai following un comunicato su Instagram-. Qui è mattina e io e Denis siamo in ospedale. Febbre alta entrambi dopo essere stati a contatto con le scimmie. Stiamo capendo se è una semplice influenza. Abbiamo paura”.

Lo spavento e la preoccupazione si sono poi estesi ai fan dei due giovani piccioncini, che non a caso si sono mobilitati in massa a chiedere ai diretti interessati in dm di avere notizie delle loro condizioni di salute. A rispondere, ci ha pensato prontamente Denis Dosio, in replica alla domanda di un fan: ” Grazie di cuore, ora va molto meglio, abbiamo scoperto che si é trattato di una semplice influenza”. Insomma, i fan Denis Dosio ed Emy Buono possono tirare un respiro di sollievo.

