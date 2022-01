Denis Dosio è fidanzato?/ All’anima gemella preferisce Onlyfans: “Viva la follia”

Denis Dosio è fidanzato? E’ la domanda che gli appassionati di gossip si pongono più frequentemente, specialmente da quando l’ex gieffino è diventato piuttosto popolare e attivo sui social network. A quanto risulta, sbirciando sulle varie piattaforme social, il ragazzo sarebbe ancora single e tutt’altro che interessato a trovare un’anima gemella, anche se qualcuno aveva ipotizzato che potesse esserci un flirt in corso con una sua follower.

Ipotesi vaga e senza grossi riscontri, con il noto influencer che invece continua a far parlare di sé per le sue attività alquanto particolari sui social media. Spesso ospite fisso nei salotti di Barbara D’Urso, il ventenne da un po’ di tempo a questa parte ha intrapreso una nuova “carriera”. Lo aveva annunciato proprio dalla D’Urso, quando disse che sarebbe sbarcato sulla chiacchieratissima piattaforma Onlyfans.

Denis Dosio non pensa all’anima gemella, da un po’ di tempo si dedica a Onlyfans

Onlyfans è una piattaforma dedicate perlopiù ad influencer, creator e persino modelle, modelli e aspiranti tali, che desiderano pubblicare contenuti hot senza troppe restrizioni e censure. Onlyfans è infatti una delle poche piattaforme che adotta politiche “blande” sulla pubblicazione di “nudi”, rispetto ad altri social. E questo consente ai suoi utenti di massimizzare la monetizzazione, con la pubblicazioni di contenuti a pagamento.

Evidentemente l’arrivo di Dosio sulla piattaforma era molto atteso dai fan, che hanno sempre pensato che l’influencer avesse le caratteristiche giuste per sfondare. Si parla di cifre da capogiro per i creator del nuovo social, specialmente per i personaggi più famosi. Anche Dosio, a quanto pare, ha mire ben precise per il suo futuro, che forse non comprendono per il momento l’arrivo di una nuova fidanzata. D’altronde ha sempre detto che “a questa ordinarietà” preferisce la follia.

