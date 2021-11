Denis Dosio e le patatine nel cu*o/ “Il mio amico era in fila per comprare…”

Denis Dosio, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha fatto discutere per un video pubblicato sul suo profilo OnlyFans in cui infilava le patatine fritte nel fondoschiena. Un video che ha fatto molto discutere sul web ed oggi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Trashblog.it, ha spiegato perchè l’ha fatto e, soprattutto, come è nata l’idea.

“Il mio amico era in fila per comprare il Mc e ho pensato a quanto potesse essere bizzarro fare del food p*rn con il McDonald’s stesso! E avevo ragione! Ora tutti mi taggano quando vanno a mangiare il Mc e per me è trash totale, la gente pensa di avermi ferito ma io adoro!”, ha spiegato Denis.



Denis Dosio: “Ecco perchè ho aperto un profilo OnlyFans”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Trash Italiano, inoltre, Denis Dosio ha svelato il motivo per cui ha deciso di aprire un profilo OnlyFans. “Amo mostrare l’arte del mio corpo. Ho 20 anni, sento aria di ribellione e, se posso avere un social dove sono me stesso senza freni e riesco ad avere una mia indipendenza monetaria, why not”, ha spiegato Denis che non dà peso ai giudizi della gente.

Infine, sui contenuti del proprio profilo, Dosio svela che si diverte a stuzzicare l’immaginazione dei fans. “Punto a cose in grande, voglio fare la differenza dedicandoci tutto me stesso, viaggiare, portare contenuti da considerare pezzi unici, trasportare la gente nella mia sfera sessuale. Ora mi trovo alle Canarie con 10 ragazzi creator tra i top mondiali, sto realizzando contenuti fuori di testa, con posti mozzafiato e persone tra le più influenti. Un obiettivo? Andare all’estero”, ha concluso.

