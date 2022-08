Denis Dosio, Emy Buono lo tradisce?/ Spunta il “terzo incomodo”

Denis Dosio e Emy Buono: spuntano segnali di rottura

Possono dirsi la coppia outsider de La pupa e il secchione 2022, Denis Dosio e Emy Buono, eppure la loro lovestory viene ora segnalata dai beninformati del gossip come sull’orlo di una crisi. Sembrava procedere a gonfie vele l’amore tra i due giovani influencer, conosciutisi per la prima volta all’ultima edizione del format condotto da Barbara D’Urso e dedicato al connubio pupi e secchioni, tanto che in una recente intervista concessa a The pipol gossip i due si erano detti innamorati folli, al grido di Emy “Io e lui siamo identici! Siamo una coppia perfetta”, a cui aveva fatto eco poi Denis, squalificato dal gioco del Grande fratello vip di recente, perché accusato di aver registrato una bestemmia in tv. Ma la lontananza tra i due giovani influencer, palesatasi a mezzo social negli ultimi mesi, ha dato vita a diverse voci che vedono Emy Buono e Denis Dosio sull’orlo di un’annunciata rottura.

I beninformati del gossip sulla coppia nata a La pupa e il secchione 2022 segnala, in particolare, che mentre Denis Dosio trascorre le vacanze estive 2022 a Cuba, Emy Buono si dà alle danze irrefrenabili in discoteca e in dolce compagnia con Davide Moccia, un giovane tiktoker che vanta l’esorbitante volume di 4 milioni di followers sul popolare social network. Che la vicinanza tra quest’ultimi due voglia palesarsi come un allontanamento di Emy da Denis e viceversa e/0 l’esplosione di un nuovo triangolo amoroso?

La reazione del web al gossip sul presunto triangolo post La pupa e il secchione 2022

Le esclusive immagini social della vicinanza di Emy al tiktoker desta ora molta curiosità nel popolo degli internauti, che in larga parte teme che a lovestory di Denis Dosio e la Buono sia ormai solo un ricordo lontano. E una domanda sorge ora spontanea: come la prenderà Denis la vicinanza curiosa di Emy e Davide Moccia? Nel frattempo dal sentiment social generale generatosi a margine delle immagini sospette di una crisi d’amore tra Emy e Denis per via di Davide, emerge la polemica web in corso sollevata da una parte della rete che crede in un innocente rapporto d’amicizia intercorrente tra i due presunti amanti, a suon di commenti social di difesa come: “Perché escludere l’amicizia tra donna e uomo? Ogni tanto esiste”; “Esiste ancora l’amicizia tra donna e uomo”.

