Denis Dosio, flirt con la secchiona Ilaria Bruni?/ Fratello Manuel “Preferisco lei…”

Denis Dosio super corteggiato a La pupa e il secchione show 2022

Denis Dosio è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi de La pupa e il secchione show 2022. L’influencer ha conquistato le attenzioni delle pupe Emy Buono e Nicole Di Mario, ma anche della secchiona Ilaria Bruni. Per il momento, Denis si è lasciato andare baciando Nicole la quale, tuttavia, dopo essere stata eliminata dal programma di Barbara D’Urso, ha spiegato di avere con lui un’amicizia. Tra i pupi e i secchioni presenti nel cast, Denis è sicuramente uno dei più ambiti dalle ragazze sia per la bellezza, ma anche per la simpatia.

A parlare dell’avventura di Denis nella villa de La pupa e il secchione show 2022 e del suo successo con le ragazze è stato il fratello Manuel che ha ammesso che, potendo scegliere tra Emy, Nicole e Ilaria come futura fidanzata del fratello, punterebbe sicuramente sulla secchiona Ilaria.

Tra Emy Buono, Nicole Di Mario e Ilaria Bruni chi è la ragazza più adatta a Denis Dosio? A parlare della vita sentimentale del concorrente de “La pupa e il secchione show 2022” è il fratello Manuel che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, ha dichiarato: “Denis è il mio orgoglio. Siamo molto legati. Mi sta piacendo perchè sta uscendo quel suo lato da latin lover che lo caratterizza. E’ conteso tra le pupe Emy Buono e Nicole Di Mario senza tralasciare la secchiona Ilaria Bruni”.

“Accanto a Denis preferisco la secchiona Ilaria, sono felice che sia stata associata a mio fratello” – ha aggiunto Manuel Dosio. “Emy sono certo che si focalizzerebbe sull’aspetto fisico di Denis oppure sulla sua popolarità mentre Ilaria è una ragazza che vede oltre. L’importante è l’attrazione mentale, non quella basata sull’estetica“, ha concluso.

