Denis Dosio “GF Vip? Tornassi indietro…”/ “Fidanzata? La curerei come il ciuffo”

Denis Dosio è ancora amareggiato per quanto accaduto qualche settimana fa al Grande Fratello Vip. L’ex gieffino, purtroppo eliminato per una squalifica, avrebbe voluto essere presente per la puntata speciale dedicata a Dayane e al grave lutto da lei subito ma non è stato invitato. Ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, il giovanissimo influencer è tornato a parlare di Grande Fratello, dichiarando: “Io non contesto il fatto di non essere più in studio, però davanti ad una cosa così importante, sentirmi escluso mi fa un po’ sentire come se non fossi mai stato parte veramente di questo Grande Fratello.”

In effetti sono tanti i fan di Dosio a chiedersi il perché di questo trattamento: “La cosa che sempre mi chiedono è se tornerei indietro e cambierei qualcosa. – ha raccontato Denis in radiovisione – Sicuramente cambierei qualcosa, però la gente che incontro per strada, alcuni mi guardano e si dicono dispiaciuti che il mio sogno si sia frantumato.”

Denis Dosio: “Ecco il vero motivo per il quale sono entrato al Grande Fratello Vip”

Eppure Denis Dosio si dice soddisfatto del suo breve ma intenso percorso nella Casa del Grande Fratello Vip, anzi ammetto di aver raggiunto il suo obiettivo. “In realtà il motivo per cui sono entrato al Grande Fratello Vip, sinceramente, era per far cambiare idea su di me a tante persone. – ha spiegato il 19enne – Molti credevano fossi un cogli*ncello che fa l’influencer. Invece volevo farmi conoscere bene dalle persone e ci sono riuscito perché molti mi hanno rivalutato.” Un obiettivo, dunque, pienamente centrato. Non è mancata poi un’informazione che farà felici tutte le sue fan: nella cuore del giovane influencer, al momento, non c’è una ragazza speciale. “Sono single, – ha infatti ammesso Denis – diciamo che a donne mi sono sempre trovato abbastanza bene, non ho mai avuto dei vuoti. Però bisogna trovare la ragazza giusta, anche perché bisogna darle attenzioni, va curata, un po’ come il ciuffo.”



