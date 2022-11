Denis Dosio: “Giaele De Donà? Sta facendo un po’ di cucaracha sotto le coperte”/ “Non so se il marito Brad…”

Denis Dosio e il matrimonio aperto di Giaele De Donà

Denis Dosio, influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 e de La pupa e il secchione Show 2022, ospite dell’ultima puntata del GF Vip Party, ha parlato del matrimonio libero di Giaele De Donà. In collegamento con i conduttori Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, Denis ha confermato di conoscere Antonella Fiordelisi, George Ciupilan e Giaele De Donà essendo, quest’ultima, amica della fidanzata Emy Buono. Dosio spiega di non conoscere benissimo Giaele e di non aver mai parlato con lei del matrimonio libero di cui ha parlato sin dalla prima puntata del Grande Fratello Vip 2022.

Tuttavia, l’influencer conferma la relazione aperta della vippona con il marito Bradford Beck svelando, tuttavia, un particolare che potrebbe dare una visione diversa di quello che è effettivamente il rapporto tra Giaele e l’imprenditore americano che ha sposato alcuni mesi fa dopo quattro anni di relazione.

Le parole di Denis Dosio su Giaele De Donà

“Conosco Antonella, George e leggermente Giaele perchè era molto amica di Emy. Giaele l’ho conosciuta di sfuggita“, racconta Denis. “Puoi confermarsi che ha un matrimonio aperto?“, chiede incuriosita Soleil Sorge. “Confermato no perchè non ho mai parlato apertamente di lei di questo. Però, tramite Emy che erala sua migliore amica, ho visto cose, screen, messaggi, commenti...”, aggiunge. “Secondo me è una relazione aperta da parte di lei. Non so se da parte di lui ci sia una relazione aperta o se l’abbia dovuto dire perchè lei l’ha stressato, ma da parte di lei è una relazione aperta“, dice ancora.

“Questa è una visione molto interessante”, commenta Soleil Sorge. “Magari anche lui si è adeguata al matrimonio aperto”, dice la Sorge. “Anche perchè Giaele sta facendo un po’ di cucaracha all’interno della casa“, dice ancora Denis. “Sta facendo il controllo qualità delle coperte, ma non credo che abbia preso benissimo le foto del marito con queste ragazze”, dice invece Pierpaolo Pretelli. Cliccate qui per vedere il video.











