“Denis Dosio ha baciato una pupa”/ D’Urso spoilera: “È una tra Emy Buono e Nicole”

Questa sera su Italia 1 ci attende una nuova puntata de La Pupa e il Secchione show 2022. Tante le dinamiche che verranno rivelate e raccontate in diretta, anche se Barbara D’Urso qualcuna la anticipa nel corso dell’appuntamento con Pomeriggio 5. In particolare la conduttrice ha ammesso che c’è stato un bacio in villa tra un pupo e una pupa. Il primo è Denis Dosio, della seconda però la D’Urso non ha voluto anticipare il nome, anche se le ipotesi sono due: Emy Buono e Nicole Di Mario.

Denis Dosio innamorato di Nicole Di Mario?/ "Ha i requisiti che mi piacciono…"

Entrambe hanno infatti manifestato un interesse nei riguardi di Dosio che è invece apparso preso da entrambe. Se Emy si è detta determinatissima a conquistarlo, Nicole si è avvicinata a lui con calma, riuscendo a far colpo. Tanto che, indeciso tra le due, Denis avrebbe avanzato una richiesta ben specifica.

Denis Dosio ha baciato una pupa a La Pupa e il Secchione show: è Nicole?

“Denis ha passato la notte con una pupa.” ha annunciato Barbara D’Urso. “Lui ha chiesto, per capire quale pupa gli piace di più, di dormire con una e poi con l’altra. Lui ha chiesto a una delle due di andare a dormire nella casetta in mezzo al giardino e hanno dormito lì insieme e sotto le coperte è scattato il bacio!” ha aggiunto la conduttrice in diretta. Nonostante il nome della pupa non venga spoilerato dalla D’Urso, il filmato ci svela che la prima pupa con la quale Denis ha chiesto di dormire è Nicole. È dunque molto probabile che sia scattato proprio con lei il fatidico bacio.

Emy pazza di Denis Dosio: "Sarà mio"/ Scena hot in vasca, ma lui pensa a Nicole

