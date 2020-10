Denis Dosio ha bestemmiato?/ Rischio squalifica dopo l’aereo da parte dell’ex.. (Grande Fratello Vip)

DENIS DOSIO HA BESTEMMIATO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Denis Dosio ha passato qualche giorno un po’ tranquillo al Grande Fratello Vip 2020 almeno fino a ieri quando è davvero successo di tutto. Non sappiamo se tutto sia legato alla messa in onda di oggi della nuova puntata del reality o meno, ma quello che è certo è che Denis Dosio potrebbe finire nei guai proprio oggi e rischiare la squalifica per una presunta bestemmia. Nelle ultime ore circola sul web un video in cui si sentono i ragazzi in camera pronti a ridere e scherzare e poi proprio Denis Dosio che esclamerebbe “Dio b*ia” tra le risate. Sicuramente Denis Dosio non ha detto la frase con stizza e non stava litigando con gli altri quindi non si è nemmeno udita chiaramente per via delle risate e degli schiamazzi in camera con tutti in piena notte e al buio, ma sui social sono tutti concordi nel dire che si tratta di una bestemmia.

IL MESSAGGIO AEREO DELLA SUA EX, AURORA CELLI

Gli stessi compagni di viaggio di Denis Dosio, almeno alcuni, si sono accorti della frittata e hanno subito esclamato “Oh no” sicuri che adesso il loro compagno potrebbe andare incontro a squalifica nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. La possibile esclusione del giovane influencer arriverebbe dopo un momento molto intenso e positivo, ovvero quello dell’arrivo per lui del primo messaggio aereo da parte della sua ex, o almeno sembra, Aurora Celli. Lei e altre ragazze della squadra GLSR hanno dedicato l’aereo a Denis Dosio che ha applaudito e ringraziato i suoi coinquilini. Il messaggio recitava “Sei fatto a regola d’arte! Squad” e richiamava la sua ultima canzone, Fatti a regola d’arte, pubblicata il 10 luglio e il cui videoclip è stato registrato proprio con Aurora Celli.



