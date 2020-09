Denis Dosio “io vittima degli haters”/ “Mi sono chiuso in me stesso per un anno e mezzo”

Denis Dosio non convince: il suo arrivo al Grande Fratello Vip 5 ha fatto storcere il naso a tanti telespettatori, che continuano a chiedersi perchè mai l’influencer si trovi nella Casa. Tuttavia non sono gli unici a non vedere di buon occhio la presenza del ragazzo, visto che fin dal suo arrivo nella Casa ha suscitato l’antipatia di Patrizia De Blanck e Fulvio Abbate. I due, ormai sempre più complici, hanno persino scherzato sulla possibilità di tagliargli il ciuffo pur di metterlo a tacere e obbligarlo a smettere di urlare. ‘Ciuffettino’: questo il soprannome che Dosio si è già beccato da parte dello scrittore siciliano. Il ragazzo però continua per la sua strada e come aveva promesso prima del suo ingresso nel reality, ha aperto i rubinetti sul suo passato. “Io sono super positivo, sempre bello carico, ma da quando ho 14 mi porto un gran dolore dentro”, ha detto a Maria Teresa Ruta, “A quell’età ho aperto YouTube e ho iniziato a fare video. Ero bruttino, capelli a caschetto, facevo lo stupido davanti alla telecamera”. Nonostante il suo slancio, Denis si è ritrovato a fare i conti con aspre critiche da parte dei coetanei. “Mi arrivavano video di persone che a scuola mi prendevano in giro e dicevano cose terribili“, ha raccontato, “allora mi sono chiuso in me stesso per un anno e mezzo”. Il ragazzo voleva continuare a inseguire il suo sogno, ma non era disposto a diventare il bersaglio degli altri. “Ho sofferto tanto dai 14 ai 16 e grazie a questa mia sofferenza ho imparato ad andare avanti“, ha aggiunto, “e poi a 17 anni sono arrivato a 100 mila follower, è scoppiato il fenomeno Denis Dosio. Quindi il mio ottimismo ha quella sofferenza dentro”.

Le lacrime sono apparse poi sul volto del giovane, al solo pensiero che in quel periodo sua madre cancellava i messaggi e bloccava le persone pur di non vederlo soffrire. “Ho letto messaggi terribili, ho sentito mia madre piangere per quello che scrivevano”, ha continuato, “dentro stavo male, mi ha distrutto e mi sono detto che ce la devo fare. Per questo non mi sono mai mostrato debole nelle Storie di Instagram“. Clicca qui per guardare il video di Denis Dosio.

Denis Dosio, pubblico diviso e…

Denis Dosio non piace a tutti e anche al Grande Fratello Vip 5 si sta verificando un po’ quanto accaduto nel corso dei mesi sui social. Ospite assiduo del salotto di Barbara d’Urso, il ragazzo ha suscitato critiche senza fine per via del suo modo di fare, per l’apparente arroganza e molto altro ancora. Dato che anche nella Casa c’è chi mormora alle sue spalle, c’è da chiedersi se sarà uno dei prossimi a finire in nomination. Anche le case di scommesse italiane sembrano non contare troppo sulla possibilità che il ragazzo conquisti la statuetta della vittoria. Snai lo piazza a 12.00 al fianco di Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini, Andrea Zelletta e Myriam Catania. Nomi che, se messi a confronto con il suo, sono molto più popolari. Per adesso nella Casa, Denis è riuscito a creare un bel rapporto solo con Maria Teresa Ruta. Sarà forse per la sua aria da mamma e per la sua solarità, fatto sta che la conduttrice è stata una delle principali destinatarie di una delle rivelazioni del ragazzo.

Anche se invece di consolarlo ha cercato di distrarlo, invitandolo a bere qualcosa insieme subito dopo averlo visto piangere. “Non te lo puoi permettere”, gli ha detto, “pensa ai tuoi follower“. Le parole della Ruta però non sono servite a nulla: in quel momento Dosio aveva bisogno di sfogarsi e ha continuato a raccontare il dramma vissuto in passato.



