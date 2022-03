Denis Dosio, La Pupa e il Secchione Show/ Emy è pazza di lui! Nuova coppia?

Denis Dosio, La Pupa e il Secchione Show: Emy è pazza di lui

A pochi giorni dall’inizio de La pupa e il secchione show, il pupo Denis Dosio sembra aver già fatto breccia nel cuore di una pupa: Emy Buono. La conduttrice manda in onda un video in cui emerge come, nel corso della prima settimana, i due abbiano fatto subito amicizia. Come si nota però è soprattutto Emy a cercare il pupo, dandogli molte attenzioni. In un confessionale ammette di essere molto presa. Il ragazzo appare lusingato, ma non dimostra il medesimo slancio. Infatti, in studio, Barbara D’Urso chiede a Denis se contraccambia Emy e se è interessato a lei, ma il ragazzo non dà una risposta precisa. Sostiene che la pupa sia una bellissima ragazza, ma per lui conta molto anche l’aspetto interiore e non la conosce abbastanza per dare una risposta definitiva. Non si vuole precludere nulla ed è felice di continuare a conoscerla, ma al momento non è innamorato della pupa.

Denis Dosio ha una missione: aiutare Alessandro a conquistare Emy

Denis Dosio si è detto disponibile, a La Pupa e il Secchione Show, nell’aiutare il secchione Alessandro De Meo a diventare più pupo per riuscire a conquistare Emy. Infatti, pare che il secchione si sia invaghito della sua pupa e, nel corso della prima settimana, si è già dichiarato. Nel corso della puntata di martedì 22 marzo, Denis Dosio partecipa alla quarta manche dello Zucca Quiz con la sua secchiona Ilaria Bruni. Si scontrano con la coppia composta da Laura Comaschi e Orlando Puoti. Grazie all’aiuto della conduttrice Denis riesce a indovinare chi sia il personaggio dell’immagine proposta e si aggiudica tre punti, fondamentali per la classifica finale.

