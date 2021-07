Denis Dosio lancia “Fammi sbagliare”/ Video: “In ansia, è una canzone dedicata a…”

Denis Dosio ha alla fine svelato il suo nuovo progetto. L’influencer ed ex gieffino ha pubblicato il suo secondo singolo, dal titolo “Fammi sbagliare“. Una canzone tipicamente estiva, con ritmi ballabili e a sfondo amoroso. “Sono in ansia per la nuova canzone, soprattutto perché si capirà a chi è riferita..“, ha scritto Dosio solo pochi giorni fa, prima dell’uscita della canzone, il cui video è arrivato da poco su Youtube, attirando subito l’attenzione dei fan. “Fammi sbagliare” parla quindi di una storia d’amore tipicamente giovanile, tra voglia di divertirsi, passioni e scontri (rappresentati anche nel videoclip del brano), e pare proprio sia dedicata ad una persona che Denis ben conosce, probabilmente un’ex fidanzata, una ragazza che sta frequentando o, comunque, qualcuno che è nel suo cuore ma di cui non svela l’identità.

“Scordatevi tutto ciò che è uscito prima, – ha annunciato pochi giorni fa, carcichissimo, Denis Dosio attraverso i suoi social, per poi aggiungere – qua stiamo per portare un movimento in Italia. Però voglio sentirvi caldi dal primo al caz*o di ultimo che guardate sta storia, siete della famiglia o no? Nessuna via di mezzo. Stiamo per lanciarla”. Intanto il videoclip di “Fammi sbagliare”, pubblicato solo poche ore fa, ha già superato le 15 mila visualizzazioni ma, visto il ritmo in cui crescono, a breve potrebbero raddoppiare. Ricordiamo che per Denis Dosio si tratta del secondo brano: il primo è stato “Fatti a Regola d’Arte”, che su Youtube ha superato le 10 milioni di visualizzazioni.

