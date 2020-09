Denis Dosio, minacce alla Mamma dagli haters del figlio/ Bullismo “Se la incontrassi, la brucerei nell’acido”

Momenti di confessioni dolorose e toccanti per Denis Dosio al Grande Fratello VIP. Il noto youtuber, che ha raccontato ai suoi compagni di avventura gli inizi tormentati sul web a causa degli haters, si è lasciato andare a dichiarazioni choc. Ciò che lo ha ferito di più nel corso degli ultimi anni, sono state le minacce che alcuni “odiatori” avrebbero rivolto alla madre. In una conversazione con Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta, Denis Dosio ha vuotato il sacco, rievocando episodi risalenti a quando aveva solo quattordici anni, ovvero il periodo in cui aveva aperto da poco il suo canale YouTube. “Ero un ragazzino un po’ bruttino, capelli a caschetto e facevo un po’ lo stupidotto davanti alla telecamera“, ha spiegato.

DENIS DOSIO, BULLISMO E MINACCE DAGLI HATERS

“Mi iniziano ad arrivare dei video di gente che mette i miei video in classe sfottendomi. Tutti ridono, prendendomi in giro. Ero un ragazzino di 14 anni”. Denis Dosio ha ammesso di essersi isolato a lungo, fino a temere per l’incolumità della madre: “Ho sentito mia madre piangere per i messaggi, perché arrivavano messaggi tipo ‘Se incontrassi tua mamma, la brucerei nell’acido’. Io ho sempre sorriso, ma dentro stavo male”. Parole molto pesanti su un percorso complicato, come spesso accade ai personaggi così tanto esposti mediaticamente. Nella puntata di questa sera potrebbe essere fatta chiarezza sulla vicenda, magari con il coinvolgimento della madre in puntata. Si profila dunque una serata di commozione per Denis Dosio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA