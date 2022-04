Denis Dosio “Non sono uno stupido che pensa al ciuffo”/ “Papà voleva lavorassi ma…”

Una puntata molto emozionante quella de La Pupa e il Secchione show del 19 aprile per Denis Dosio. Il pupo si racconta in un confessionale, raccontando di se e del rapporto con i suoi genitori: “Ho vissuto l’uscire fuori casa con paura di quello che potrebbe pensare la gente di te. Mi sono ritrovato tante volte a vedere l’immagine del ragazzo stupidello, sprovveduto, buono soltanto a parlare di palestra e di ciuffo, però posso dire che Denis Dosio è una persona buona, che ha voglia di imparare, di crescere e di dare il meglio di se.” tiene subito a precisare.

Denis Dosio e il rapporto con i genitori: “Volevano lavorassi e invece…”

Denis Dosio racconta poi il particolare rapporto con i suoi genitori: “Nei momenti in cui ero solo, anche se loro non sapevano che lo fossi, avevo loro. I miei genitori li ho fatti dannare, loro volevano che facessi un lavoro fisso, timbrassi il cartellino. – ammette, e conclude – Tante volte mia madre ha preso le mie parti con mio padre che voleva costringermi a lavorare. Lui fa il camionista e lavora 12 ore al giorno. Li ringrazio per tutto quello che fanno.”

