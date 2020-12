Denis Dosio ospite al Grande Fratello Vip/ Dopo la squalifica torna per il Capodanno

Mentre continuano i preparativi per la puntata speciale del Grande Fratello Vip 2020, in onda il 31 dicembre, che festeggerà il Capodanno con il pubblico a Casa oltre che con i concorrenti, arrivano aggiornamenti in merito agli ospiti che questa sera faranno il loro ingresso nella Casa. La pagina Instagram del programma ha appena annunciato che ci sarà un atteso ritorno: quello di Denis Dosio. Dopo Fausto Leali, dunque, anche un altro ex concorrente squalificato viene ‘riammesso’ nel reality. Finora, infatti, il giovane influencer non aveva potuto neanche essere tra i concorrenti eliminati presenti in studio, avendo subito una squalifica da parte della produzione. In occasione dei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, Signorini ha deciso però di invitare anche coloro ‘cacciati’ per comportamenti ritenuti contrari al regolamento.

Denis Dosio torna al Grande Fratello Vip dopo la squalifica

C’è un’atmosfera di festa nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. I concorrenti stanno mettendo a punto gli ultimi preparativi per le celebrazioni di questa sera, consapevoli che non mancheranno ospiti. Non si aspettano però che a farsi rivedere sarà proprio Denis Dosio, che tutti i ‘veterani’ della Casa avevano ormai a cuore al momento della sua squalifica. In quell’occasione, Denis si scusò sinceramente con il pubblico, scoppiando in lacrime e dichiarando: “Mi scuso con chi si è sentito chiamato in causa, questa cosa non mi appartiene e credo che si sia capita una parola diversa da quella che ho pronunciato”. Stasera potrà rientrare e avere la sua piccola rivincita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA