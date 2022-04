Denis Dosio piange per Emy Buono/ “Se vuole stare con Onestini, con me è finita!”

Scoppia la gelosia nella villa de La Pupa e il Secchione show tra Denis Dosio ed Emy Buono anche se questa volta i ruoli sono invertiti. Non è Emy ad essere gelosa di Denis ma è il pupo a mal vedere l’avvicinamento tra la Buono e il secchione Gianmarco Onestini. Va ricordato che questa settimana, rimasta sola, Emy è stata la pupa insidiosa e ha dunque avuto il compito di ‘corteggiare’ i secchioni al fine di aggiudicarsene uno in particolare. Ha perciò puntato Onestini anche perché, a quanto pare, sembra non esserle del tutto indifferente.

LUCA ONESTINI, SORPRESA AL FRATELLO GIANMARCO/ "Sei il regalo più bello della vita"

Denis Dosio in lacrime per Emy Buono: “Non mi faccio mettere i piedi in testa!”

Un fatto che ha scatenato l’ira di Denis che le ha perciò lanciato un avvertimento: “È l’unica ragazza che mi fa battere il cuore. Se dovesse accadere altro con Gianmarco, io chiuderei con lei istantaneamente!” Quando lei allora annuncia di voler addirittura dormire con lui, Denis perde la pazienza: “Per quanto io mi avvicino a te posso anche staccarmi velocemente se vedo che ti piace un altro. Io ho 21 anni, sono piccolo, ma non mi faccio mettere i piedi in testa!” tuona in studio. Che sia finita in modo definitivo?

Carla, mamma di Gianmarco e Luca Onestini/ Sorpresa a La Pupa e il Secchione show!Gianmarco Onestini/ Intimità con Mila Suarez a La Pupa e il Secchione Show e...

