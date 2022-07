Denis Dosio piange su TikTok “Non torno a lavorare”/ “Aiuto vi prego!” ma è un bluff…

Denis Dosio piange su TikTok dopo la sospensione del profilo Instagram

Denis Dosio con un video di oltre due minuti su TikTok è intervenuto nelle passate ore mostrandosi in lacrime, dopo la chiusura del suo profilo su Instagram. Lo stesso influencer ed ex gieffino, nei giorni scorsi aveva spiegato a The Pipol Gossip di essersi ritrovato con il suo profilo Instagram sospeso: “Forse i miei contenuti non sono alla portata di tutti? Non saprei”, aveva detto, facendo riferimento a OnlyFans, dove il giovane è una vera e propria star. Dopo le sue parole è giunto il video in cui appare mentre piange e si mostra disperato, ma occorre vedere bene l’intero filmato fino alla fine per capire la verità.

Mostrandosi con il volto rigato dalle lacrime ed i pugni sbattuti sul tavolo, Denis Dosio ha esordito: “Pensate sia un gioco? Bene, io non mi sto divertendo!”. Riferendosi poi al suo caso specifico ha aggiunto: “Vi diverte far chiudere i profili di persone solo perché non vi piacciono? Voi non avete la minima idea di quanto tempo ci ho messo per creare la mia realtà. E voi mi deridete, nel frattempo che viene distrutta! Fanc*lo!”.

Denis Dosio in lacrime, poi il colpo di scena

Nel video su TikTok, Denis Dosio ha proseguito quella che poi si è rivelata in poco tempo solo una messinscena, aggiungendo sempre con aria disperata: “Ad agosto dovrei andare a Ibiza e invece devo andare nel cantiere di mio zio con lo scalpello a lavorare, devo tornare a lavorare: io non ci torno, non ci torno a lavorare! Non sotto 30 gradi! Ok? Fottet*vi!”. Quindi, rivolgendosi a coloro che lo avrebbero deriso ha annunciato il suo ritorno, non prima però di chiedere aiuto ai suoi follower: “Se c’è ancora qualcuno che mi vuole bene in questa piattaforma, faccia una storia, un post, qualunque cosa! Con un hashtah #IosonoconDenis perchè solo con voi posso sperare di tornare a prendere il mio profilo, vi prego raga!”.

Dosio ha sostenuto ancora di non avere alcuna intenzione di tornare a lavorare appellandosi ai suoi follower: “E’ tutto ciò che ho, non voglio tornare a lavorare… Vi prego… Non gliela diamo vinta. Non oggi…”. Quando il video sembrava essere sul punto di terminare nel modo più drammatico possibile, ecco il colpo di scena: Denis Dosio, in costume e sorridente, nonché con tono di sfida ha commentato: “Ehi, per caso ci stavi credendo? Ci stavi credendo? Fatti dire una cosa: non mi frega un c*zzo! Mi hai dato solo più tempo per spaccare su OnlyFans. Ok? Facciamo una cosa, ci vediamo di là, ok?”.













