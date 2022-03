Denis Dosio portato via dalla polizia? “Nudo nel bosco con un amico”/ “Ho paura…”

Denis Dosio, ex gieffino e noto influencer, nelle ultime ore sarebbe finito nei guai. A raccontare la strana avventura del giovane con un seguito solo su Instagram di quasi un milione di follower, è stato il portale Webboh. Da qualche ora ormai Denis ha smesso di interagire con i suoi follower dopo una sua Instagram Stories allarmante: “È successo un caz*o di casino oggi. Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci, spero la seconda, ciao”. Ma cosa è accaduto? Ovviamente sui social è esplosa la preoccupazione dei follower che hanno cercato di fare luce sulla pausa social forzata imposta a Dosio.

Anche il noto portale Webboh si è messo a caccia di informazioni fino a quando non si è imbattuto in una segnalazione in privato contenente una foto in cui compaiono Denis Dosio ed un altro ragazzo, di schiena, con i pantaloni abbassati. Nel messaggio in questione l’utente avrebbe aggiunto “di aver visto Denis Dosio portato via dalle forze dell’ordine perché nud0 nel bosco con un ragazzo”.

Denis Dosio portato via dalla polizia? Le parole del ragazzo

Non è ancora del tutto chiaro cosa possa essere accaduto nelle ore passate e quale sia la dinamica che ha visto coinvolto Denis Dosio. Il portale seguitissimo sui social ha approfondito le sue ricerche fino ad imbattersi nella didascalia del suo ultimo posto su OnlyFans nel quale sembra confermare quanto emerso dalla segnalazione: “La polizia (segnalata con un’emoji) ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà ora, e nemmeno cosa ne faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura”.

E’ possibile quindi che Denis Dosio sia stato fermato dalla polizia mentre si trovava nel bosco intento a registrare con un amico alcuni contenuti per il suo profilo OnlyFans vietato ai minori? Per il momento non ci sarebbero ulteriori dettagli, né Denis Dosio sarebbe tornato a farsi sentire attraverso i suoi social.

