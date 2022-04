Denis Dosio/ “Se avrò una donna nella mia vita, la voglio come mia madre”

Denis Dosio si sta facendo notare a La Pupa e il Secchione Show, il reality show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. L’influencer, infatti, sin dal suo ingresso in villa ha creato delle dinamiche all’interno del gruppo risultando uno dei protagonisti indiscussi. Non solo, anche durante le puntate l’ex concorrente del GF VIP attira l’attenzione non solo delle Pupe, ma anche dei giurati. Che dire un’esperienza sicuramente positiva per il giovanissimo influencer che ha fatto breccia nel cuore di due pupe: Nicole ed Emy. Tra le due però Dosio ha scelto Nicole con cui c’è stato anche un bacio, ma la loro intesa è terminata poco dopo. Nessun flirt o storia d’amore, visto che Nicole è stata eliminata dal programma cambiando così le cose.

Denis Dosio, flirt con la secchiona Ilaria Bruni?/ Fratello Manuel "Preferisco lei…"

Proprio la Pupa una volta uscita dal programma ha detto: “sicuramente se avessi avuto accanto un secchione noto le cose sarebbero andate diversamente, poi, affiancarsi a un nome famoso aiuta. Nonostante tutto, però ho dei nuovi amici e non vedo l’ora di poter rivedere Maria Laura e Denis”.

Denis Dosio incontra la madre a La Pupa e il Secchione Show

Durante l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, Denis Dosio ha avuto anche la possibilità di incontrare la madre e il fratello. “Se avrò una donna nella mia vita, la voglio come mia madre” ha detto il giovane influencer che è legatissimo alla mamma. Denis ha un bellissimo rapporto con tutta la sua famiglia e non nasconde che non erano d’accordo sulla sua decisione di lanciarsi nel mondo dello spettacolo.

Denis Dosio "Non sono uno stupido che pensa al ciuffo"/ "Papà voleva lavorassi ma..."

“Li ho fatti dannare perché dicevano che avrei dovuto trovare un vero lavoro. Mia madre ha cercato di difendermi da mio padre che voleva costringermi ad andare a lavorare. Mio padre lavora 13 ore al giorno e fa il camionista, mia mamma fa la casalinga. Li ringrazio tantissimo per essere al mio fianco” – ha confessato l’ex gieffino.

LEGGI ANCHE:

Denis Dosio piange per Emy Buono/ "Se vuole stare con Onestini, con me è finita!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA