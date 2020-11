Denis Dosio sfida Danny Lazzarin/ Video, l’allenamento diventa virale: “Esplodo!”

Dopo la breve avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, Denis Dosio ha deciso di accettare la sfida di Danny Lazzarin. Il super palestrato e star del web ha deciso di mettere alla prova “Un giovane e filiforme Denis Dosio”, spingendolo al limite e mostrando a tutti di che pasta sia fatto. Sono bastate poche ore affinché il video dell’allenamento del giovane influencer diventasse virale, oggi con oltre 800 mila visualizzazioni, entrando in tendenza su Youtube. Come se l’è cavata Dosio? A quanto pare più che bene, nonostante la palese difficoltà dell’allenamento: “Con discreti risultati riesce a padroneggiare le più evolute tecniche di sollevamento” scrive Lazzarin nella descrizione del video, pur sottolineando che “ciò non basta agli occhi di Danny per concedergli un allenamento di coppia o ad avvicinarsi ai sacri canti di inno alle divinità.”

Denis Dosio, dopo il Grande Fratello Vip un nuovo progetto in Tv?

Mentre il super allenamento di Denis Dosio spopola sul web, confermando ancora una volta quanto il ragazzo sia amato dai più giovani (e non solo), in tanti si chiedono se per lui ci sia effettivamente speranza di una carriera televisiva. Purtroppo la grande opportunità avuta dal Grande Fratello Vip si è conclusa dopo pochissimi giorni di permanenza e, purtroppo, con una squalifica. Un provvedimento molto severo per il giovanissimo, alla sua prima vera esperienza nel mondo dello spettacolo. Di certo non mancheranno per lui le ospitate nei salotti di Barbara D’Urso e chissà che non sia proprio lei a dargli un’altra possibilità nel suo prossimo Grande Fratello.





