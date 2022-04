Denis Dosio tra Emy e Nicole: “Non sono un provolone”/ “La mia dignità sotto i piedi”

Continua a La Pupa e il Secchione show 2022 il triangolo che vede protagonisti Denis Dosio, Emy Buono e Nicole Di Mario. Nonostante quest’ultima sia stata eliminata la scorsa settimana, la sua presenza aleggia ancora in villa e si infila nel tentativo di Denis di ritrovare il rapporto con Emy. In studio però questo suo tentativo viene criticato, scatenando il suo sfogo. “A me Emy piace non lo nego. Io ho 21 anni, e se non mi posso vivere una situazione così con leggerezza perché poi ho paura che facendo una cosa l’altra persona ci rimane male, oppure perché poi dalla giuria vengo etichettato come provolone, io non lo sono! Io ho 21 anni, ho voglia di vivermi una ragazza, che pesantezza!”

Federico Fashion Style Vs Denis Dosio: “Sei copia-incolla con Emy e Nicole”

Federico Fashion Style però attacca il pupo in diretta: “Provolone? La stessa sviolinata che hai fatto a quell’altra l’hai fatta a lei, copia e incolla!” Denis non ci sta e tiene anzi a ribadire la sua volontà di leggerezza: “Voglio sottolineare che in questa situazione ci rimetto solo io, mettendomi la dignità sotto terra! Di certo sapevo che di fronte ad una cosa del genere sarei venuto qui, al centro dello studio, e avrei preso altre sberle dalla giuria”.

