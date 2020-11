Denis Dosio “Trattato come bestemmiatore seriale”/ “Le frasi volagari di Balotelli..”

Denis Dosio non ha digerito la squalifica per bestemmia. ai microfoni di Armando Sanchez per Novella 2000, l’influencer si è sfogato sul trattamento ricevuto. La frase che gli è costata la squalifica è “È un intercalare che diciamo quasi tutti tra Emilia Romagna e Toscana. Significa ‘Dio buono'”, ha spiegato Denis che, nelle scorse settimane, sui social, ha criticato il diverso trattamento ricevuto da Mario Balotelli per le frase dette a Dayane Mello durante la sorpresa fatta al fratello Enock. “Le sue affermazioni sessiste e volgari su Dayane Mello sono passate come una cosa divertente, quando non era affatto così. Certo, non accuso la produzione, non potevano sapere cosa avrebbe detto Balotelli in puntata. Ma intanto c’è chi come me, per una parola espressa durante la notte, è stato trattato come un bestemmiatore seriale. È una cosa assurda”, ha detto a Novella 2000.

DENIS DOSIO, LO SFOGO SULLA SQUALIFICA

Denis Dosio torna così a difendersi ribadendo di non essere una persona che è abituata a bestemmiare. “Non è da me bestemmiare, ve lo assicuro e mi dispiace se in tanti hanno pensato il contrario. Non capisco questo accanimento nei miei confronti”, ha aggiunto ai microfoni di Armando Sanchez. Denis, tuttavia, si consola con l’affetto dei fans che, sui social, non è mai venuto meno e che aumenta sempre di più. “I fan mi hanno immediatamente rincuorato. Tutti hanno capito che non avevo alcuna colpa, e il loro affetto mi ha fatto assimilare la cosa nel modo migliore”, ha aggiunto Dosio che poi ringrazia per l’affetto e il sostegno anche la sua famiglia, in primis il fratello Manuel che lo ha sempre sostenuto nelle scelte e continua a farlo non facendogli mai mancare la sua presenza.



