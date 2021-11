Denis Dosio video choc: “patatine nel c*lo”/ Sconcerto social “chi paga per vederlo?”

C’è sconcerto sui social, in queste ore, per via di un nuovo video choc di Denis Dosio che il giovane influencer avrebbe caricato su OnlyFans. Basta accedere a Twitter per vedere spuntare il nome del giovane ex gieffino in cima alla tendenze. Il motivo è presto detto: Dosio questa volta si sarebbe spinto oltre pubblicando un video in cui si infilerebbe nel “lato B” delle patatine fritte del McDonald’s. Una scena a dir poco raccapricciante ma che si aggiunge agli ultimi filmati “hot” contenuti sulla piattaforma a pagamento.

I commenti sui social, tuttavia, sono di puro sconcerto, tra chi ha descritto la sensazione di voltastomaco alla vista del filmato (che già circola su Twitter senza censure) a chi si domanda il senso di un simile gesto: “Ma perché?”, si domandano numerosi utenti, “Ho appena visto il video in cui Denise Dosio si mette le patatine nel c*lo: sto soffrendo tantissimo”, commenta un altro. Qualcuno ha cercato di sdrammatizzare ironizzando con qualche meme, altri hanno manifestato curiosità chiedendo dove poter recuperare il filmato ed ironizzando sulle scelte del giovane di mettersi in mostra.

Denis Dosio, nuovo video choc su OnlyFans: utenti social sconcertati

In generale però il nuovo video choc di Denis Dosio avrebbe avuto dei risultati disastrosi, almeno stando ai commenti sui social, dove c’è soprattutto sconcerto per la piega che avrebbe preso la carriera artistica del ragazzo: “nella mia vita ho visto tante cose sconcertanti che mai avrei pensato di vedere, ma dopo aver visto un video di Denis Dosio che si ficca delle patatine nel c*lo non so più cosa aspettarmi”, ha scritto un utente su Twitter.

Ma soprattutto tra gli utenti web serpeggia una domanda: chi pagherebbe per vedere un video simile? Evidentemente la risposta sta proprio nel profilo su OnlyFans del giovane influencer il quale nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per via di una notizia che lo stesso ha confidato a Novella 2000: “In meno di 24 ore dall’apertura (del profilo, ndr) ho avuto oltre 1000 fan. La cosa mi rende felice”. Era stato poi il sito Biccy.it a svelare l’ipotetico guadagno clamoroso: “Considerando che Denis Dosio ha dichiarato che in un giorno ha avuto oltre 1000 iscrizioni e che un abbonamento al suo profilo costa 15 dollari, calcolatrice alla mano avrebbe guadagnato in 24 ore 15000 dollari, per un corrispettivo di 12900 euro e qualche centesimo”.

