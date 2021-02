Denis Dosio Vs il Grande Fratello Vip/ “Volevo esserci per Dayane Mello, escluso!”

La diretta del Grande Fratello Vip in onda ieri, 5 febbraio, su Canale 5 ha dedicato una lunga parentesi al lutto subito da Dayane Mello. Gli ex concorrenti di questa edizione hanno voluto farle di persona le condoglianze ma c’è chi, tuttavia, non è stato invitato in questo momento così delicato, come Denis Dosio. Il ragazzo non era presente in diretta, né tantomeno fuori dalla Casa al momento della visita a Dayane per darle supporto dopo il suo lutto e sui social ha espresso tutta la sua rabbia per questa esclusione. “Ogni tanto mi piacerebbe sentirmi di essere stato parte di questo GF sapete, anche solo per qualche istante. – ha scritto Denis Dosio in un tweet – Volevo essere lì a dare un’abbraccio in distanza a dayane ma okey, capisco. Ho dato tanto a questo programma, e fa male sentirsi escluso, lo fa.”

Denis Dosio critica la scelta del Grande Fratello Vip su Dayane Mello

Denis Dosio è molto dispiaciuto per il trattamento che gli è stato riservato dopo la sua eliminazione, dovuta ad una squalifica, dal Grande Fratello Vip. Il ragazzo non è poi più apparso in studio, anche se, in un’occasione delicata come questo, in cui il gioco c’entra ben poco, avrebbe voluto essere coinvolto, anche solo per dare il suo sostegno all’amica Dayane Mello. Così non è stato. In tanti hanno manifestato supporto a Dosio dopo questo suo sfogo, dandogli ragione. Seppur squalificato, anche a lui il Grande Fratello avrebbe dovuto dare la possibilità di fare le proprie condoglianze a Dayane. Chissà se Alfonso Signorini replicherà a questa lamentela.

Ogni tanto mi piacerebbe sentirmi di essere stato parte di questo GF sapete, anche solo per qualche istante.

Volevo essere lì a dare un’abbraccio in distanza a dayane ma okey, capisco.

Ho dato tanto a questo programma, e fa male sentirsi escluso, lo fa.#GFVIP. — Denis Dosio (@realdenisdosio) February 5, 2021





