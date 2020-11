Denis Verdini condannato a 6 anni in Cassazione/ L’ex forzista andrà in carcere

Denis Verdini dovrà andare in carcere. Poco fa è giunta la condanna in Cassazione, che ha confermato la pena di 6 anni e mezzo di galera sentenziata in Appello, per la bancarotta del Credito fiorentino. Denis Verdini, il padre dell’attuale fidanzata di Matteo Salvini, era stato condannato due anni fa, ed oggi è arrivato il verdetto dell’ultimo grado di giudizio, confermando anche l’estinzione della pena riguardante la parte relativa alla condanna di quattro mesi per la truffa sui fondi dell’editoria. I giudici dell’Alta Corte hanno convalidato l’impianto accusatorio, che “imputava a Verdini – come si legge su Fanpage – una gestione anomala dell’istituto di credito che poi ha portato alla sua bancarotta”. Secondo l’accusa, l’ex forzista avrebbe concesso numerosi finanziamenti a società del settore edile, ed in particolare ad alcune ditte di proprietà degli amici, riferisce ancora Fanpage, indebolendo l’assetto fondi della stessa banca che è poi fallita. La banca fiorentina, sempre stando all’accusa, sarebbe stata usata da Verdini come una sorta di “bancomat” personale, accuse molto pesanti che hanno portato alla conferma della pena.

DENIS VERDINI CONDANNATO A 6 ANNI: “SIAMO MOLTO DELUSI”

“Siamo profondamente delusi – le parole di Franco Coppi, avvocato difensore di Denis Verdini in commento alla sentenza – sia perché il ricorso che avevamo proposto a noi sembrava fondato, sia soprattutto perché il procuratore generale in un intervento molto motivato e molto persuasivo aveva chiesto l’accoglimento in larga parte dei nostri motivi di ricorso”. A questo punto Denis Verdini sarà costretto ad andare in carcere: “Purtroppo a questo punto mi pare che non ci siano esiti diversi – ha aggiunto il legale – per fortuna è un uomo molto forte e molto coraggioso e quindi pensiamo che saprà affrontare virilmente questa prova”. Verdini era stato condannato in primo grado a 9 anni, poi in appello la pena era stata ridotta a 6 anni dopo lo stralcio della truffa sui fondi dell’editoria. Il pg aveva chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, ma la Cassazione ha deciso diversamente.



