Denis Verdini, padre di Francesca Verdini/ Per anni “braccio di destro” di Silvio Berlusconi, poi…

Denis Verdini è un ex politico e senatore della Repubblica Italiana dal 2013 al 2018, noto per essere stato prima il “braccio destro” di Silvio Berlusconi e poi una figura molto vicina a Matteo Renzi. Denis Verdini è anche il padre di Francesca Verdini, l’attuale compagna di Matteo Salvini. Verdini ha settantadue ed è stato coordinatore di Forza Italia; dopo essere uscito dal partito ha fondato il partito Ala (Alleanza Liberalpopolare – Autonomie). Il classe 1951 è stato inoltre uno dei creatori del patto del Nazareno tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, accordo che poi si sgretolò in concomitanza dell’elezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica.

Per quanto riguarda la vita privata di Denis Verdini, padre di Francesca Verdini, sappiamo che il noto politico ha messo al mondo tre figli, oltre alla fidanzata di Salvini anche Tommaso e Diletta. Francesca e Tommaso hanno lavorato alla gestione del ristorante ‘PaStation’ a Campo Marzio a Roma.

Denis Verdini, dalla carriera politica ai procedimenti giudiziari

Gli ultimi anni sono stati alquanto agitati per Denis Verdini, l’ex parlamentare infatti è stato condannato in via definitiva per la bancarotta del Credito Cooperativo Fiorentino. La sentenza della Cassazione aveva stabilito per il settantaduenne domiciliari, ma recentemente la Procura di Firenze gli ha contestato l’evasione. Pare infatti che l’ex parlamentare Verdini, a cui era stato concesso di recarsi dal dentista a Roma, non avrebbe poi fatto rientro nella sua abitazione, dove doveva scontare la pena definitiva.

Il padre della compagna di Matteo Salvini sarebbe infatti uscito tre volte a cena al ristorante col figlio ed altri esponenti politici. “Pensavo di poter partecipare alle cene, essendo stato autorizzato ad andare dal dentista a Roma e a fermarmi a casa di mio figlio”, avrebbe dichiarato l’ex senatore in aula.











