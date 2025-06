Si aggrava ulteriormente la già grave posizione del 32enne Vasile Frumuzache, reo confesso assassino della escort 30enne Denisa Maria Paun, della quale si erano perse le tracce tra il 15 e il 16 maggio da Pistoia: l’uomo – che in queste ore è stato sottoposto all’ovvio interrogatorio da parte delle autorità dopo il suo arresto – agli inquirenti avrebbe confessato anche un altro omicidio, commesso lo scorso anno ai danni di un’altra escort; mentre restano aperte le indagini per comprendere fino in fondo quanto accaduto a Denisa Maria Paun e, soprattutto, se il 32enne sia stato aiutato da qualche altra persona nel suo piano omicidiario.

La mamma di Chiara Poggi: "Sono stanca dei gossip su intrecci e amanti"/ "Infangano la memoria di mia figlia"

Facendo prima di tutto un passo indietro, è utile ricordare che Denisa Maria Paun è stata uccisa la notte della sua scomparsa: secondo il racconto reso dal 32enne, la sua “colpa” sarebbe quella di averlo ricattato, chiedendogli 10mila euro affinché non rivelasse alla moglie il loro rapporto sessuale; mentre, dopo l’omicidio, l’avrebbe decapitata e trasportata fuori dall’hotel in cui si trovavano, dentro a un paio di trolley. Incastrato dai video di sorveglianza e dal GPS della sua auto, dopo l’arresto avrebbe immediatamente confessato, indicando agli inquirenti la posizione del corpo della 30enne.

Numeri vincenti Million Day di oggi 5 giugno 2025/ Estrazione delle cinquine delle ore 20:30

Vasile Frumuzache: il killer di Denisa confessa un altro omicidio commesso nel 2024

Nel frattempo, le indagini a carico di Vasile Frumuzache sono andate avanti serratissime e, durante la perquisizione nella sua abitazione, è stata trovata in garage un’auto appartenente ad Ana Maria Andrei, un’altra escort scomparsa misteriosamente dall’area di Pistoia nell’agosto del 2024: interrogato sulla circostanza, l’uomo avrebbe confessato anche quest’altro omicidio, indicando nuovamente alle autorità dove trovare il corpo; peraltro in una posizione poco distante da quella della 30enne.

Per ora non ci sono ancora certezze che i resti trovati siano effettivamente quelli di Ana Maria Andrei, e solamente i test del DNA potranno confermare (o smentire) l’ipotesi mossa dagli inquirenti: dal canto suo, Vasile Frumuzache ha confessato che l’omicidio dell’anno scorso sarebbe stato legato al rifiuto da parte della donna ad avere un rapporto sessuale – pur a pagamento – con lui, accoltellata alle spalle mentre cercava di scappare.

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 5 Giugno 2025