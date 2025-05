Svolta nell’inchiesta sul caso di Denisa scomparsa a Prato il 15 maggio scorso e non ancora ritrovata. La 30enne potrebbe essere stata rapita e l’ipotesi della Procura del capoluogo è che sia vittima di un piano che coinvolge una banda romeni impegnata in un giro di sfruttamento della prostituzione.

La novità investigativa delle ultime ore in merito alla sparizione, riportata da Adnkronos, è che c’è una persona iscritta nel registro notizie di reato per l’ipotesi di sequestro di persona. Si tratta di un avvocato calabrese, riferisce l’agenzia di stampa, che potrebbe aver maturato una vera e propria “ossessione” nei confronti della giovane e che avrebbe contattato la famiglia sostenendo che fosse “viva, ma ferita” e in balia del presunto gruppo criminale.

Denisa Maria Adas, questo il nome completo della 30enne sparita il 15 maggio scorso da un residence di Prato, potrebbe essere quindi caduta nella trama di persone senza scrupoli. Il caso torna a Chi l’ha visto? questa sera, con una nuova serie di approfondimenti mentre il sospetto degli inquirenti, riporta ancora Adnkronos, sarebbe quello di un coinvolgimento diretto dell’avvocato calabrese attualmente indagato per sequestro di persona.

Il professionista aveva contattato la madre della donna parlandole del rapimento e convincendola a non allertare le forze dell’ordine per preservare un presunto accordo che ne avrebbe previsto il rilascio. Per questo la mamma di Denisa,Maria Cristina Paun, 49 anni, risulta a sua volta indagata per false informazioni al pm. Il legale che la assiste, riferisce RaiNews, nei giorni scorsi aveva smentito l’ipotesi che il sequestro sia stato commissionato dall’attuale indagato (secondo un’amica di Denisa, ossessionato da lei e respinto). Sul fronte dell’inchiesta, continuano le analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona a caccia di elementi che possano contribuire a risolvere il giallo.

