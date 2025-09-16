Denise tradita e illusa: “Marco non diceva a nessuno che eravamo insieme”. Il pubblico esplode sui social.

Anche Denise torna a Temptation Island e poi…, raccontando a Filippo Bisciglia come stanno andando le cose in questo periodo dopo il reality. Cos’è successo? L’ex fidanzata di Marco spiega che lui è andato a Gallipoli tutta l’estate, ma le ha detto che non si stava divertendo mentre invece i video dicevano tutt’altro. Denise ha realizzato che Marco le ha sempre mentito per quattro anni: le diceva che non avevano tempo e soldi per andare in vacanza, mentre oggi è sempre lontano dal lavoro a divertirsi al mare. “Lui non le voleva fare con me queste cose“, ha continuato Denise, “Quando ci siamo lasciati è uscito da casa ed è andato per locali“. La donna si chiede come mai non se n’è andato prima visto quello che è successo post Temptation Island.

Denise ha una teoria, ovvero che Marco doveva trovare un pretesto per andarsene di casa. Oggi Denise si sente ancora più tradita anche perchè ha scoperto che fuori il suo ex fidanzato non diceva in giro che loro stavano insieme, anzi, ha avuto un contatto con una ragazza che le ha detto che non sapeva avessero una storia da quattro anni. “Il cuore guarisce quando capisce“, spiega, “Non era questo l’amore che merito, non è questo l’uomo che voglio, e va bene così“. Determinata e sicura, Denise sembra convinta di aver dimenticato l’ex poter ricominciare e darsi una nuova chance lontana da Marco.

Denise a Temptation Island e poi…, web dalla sua parte: le reazioni social

Le reazioni del web? Come sapete, il pubblico di Temptation Island non perdona, ecco i commenti riguardo a Denise. I telespettatori sembrano essere per la maggior parte suoi sostenitori: “sarah e denise ringraziate gesù bambino che vi siete liberate di quei ratti speriamo lo stesso anche per maria concetta“, “Denise, sei stupenda, vai oltre troverai chi ti tratterà da regina“, “Lui per quattro anni si fingeva single e si faceva i fattacci suoi questo potrebbe finire su “bugie uomini” su instagram VI PREGO“.