Denise D’Arro, 17enne scomparsa da Toarmina/ “Sparita dal 2 maggio, con lei anche il cagnolino”

A Taorima è scomparsa una ragazza 17enne, tale Denise D’Arro, che non si trova dallo scorso 2 maggio. L’allarme è stato lanciato dalla madre che ha denunciato il tutto ai carabinieri non rivedendola più rientrare in casa: “Speriamo sia ospite di qualcuno”, ha precisato l’inviato Rai da Taormina. In studio sottolineano: “Le prime 24-48 ore sono fondamentali – commentano in studio – bisogna capire quando è partita la denuncia di scomparsa, quindi capire i dettagli. Leggevo che la sorella diceva di tornare a casa che la possono aiutare, poi ci sono anche i servizi sociali attivati quindi la ragazza sta vivendo una situazione di disagio. Bisogna ricostruire le ultime ore e capire dove sia andata, poi è uscita con il cagnolino e quindi non è da escludere che sia andata da qualche amico”.

Samantha De Grenet aggiunge: “Io ho un figlio della stessa età, visto che lei sembrerebbe essersi allontanata volontariamente invito i genitori a fare rumore, far arrivare il messaggio a questa ragazza che non è successo nulla di grave e che tutto si può risolvere, devono fare di tutto”. Eleonora Daniele aggiunge: “Chiunque l’avesse vista in quelle zone contatti subito le forze dell’ordine o la famiglia”

SCOMPARSA DENISE D’ARRO DA TAORMINA “LA PRESENZA DEL CAGNOLINO…”

Laura Tecce in studio, sulla scomparsa della 17enne di Toarmina, aggiunge: “Non sappiamo bene se alla base di questo allontanamento vi sia un problema, magari di natura psicologica o economici, il fatto che comunque si sia portato il cagnolino non fa pensare ad un gesto estremo”.

Il fatto della presenza del cagnolino risulta essere significativo e secondo gli ospiti in studio a Storie Italiane per la 17enne rappresenta la famiglia: “Sono ottimista – aggiunge una dottoressa – non ha sacrificato il cagnolino, è da un amico e si è portata la parte più affettiva di se per avere coraggio”. L’inviato di Storie conclude: “Vedremo cosa ci diranno le forze dell’ordine nelle prossime ore”, sperando ovviamente che possano arrivare novità positive in tal senso.

