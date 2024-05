Denise D’Arro, ritrovata la 17enne scomparsa da Taormina/ Era in una casa di campagna a Giarre

E’ stata ritrovata Denise D’Arro, la 17enne scomparsa a Taormina dallo scorso 2 maggio. Del caso ne ha parlato stamane Storie Italiane con un inviato dal posto che ha raccontato: “La ragazza è stata ritrovata ieri a Giarre, qui c’era stato un grande dispiegamento di uomini e mezzi lungo il torrente, era stato allestito il centro delle operazioni dei vigili del fuoco anche con l’ausilio dell’elicottero ma già da ieri sera la ragazza si trovava in una casa di campagna a Giarre poi lei stessa ha dato l’annuncio in tarda serata di stare bene”.

Ha parlato anche la sorella che ha ringraziato tutti coloro che sono stati vicini alla famiglia “Ma ha chiesto di non indagare troppo su quanto sia successo. Giarrè è un paese vicino a Taormina, è della provincia etnea, ed è facile raggiungerlo. Denise si trovava in compagna del suo cagnolino, un Jack Russell di cui è molto affezionata, quindi una storia a lieto fine che ha suscitato tanto interesse nell’opinione pubblica locale, fortunatamente è stato tirato un sospiro di sollievo per la sorte di questa ragazza”. Eleonora Daniele ha aggiunto: “Il motivo dell’allontanamento sarebbe un litigio per il suo cagnolino”, ma l’inviato da Taormina aggiunge: “Su questo aspetto saremo sicuramente di più in mattinata”.











