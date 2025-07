Denise di Temptation Island 2025 attaccata da Anna Pettinelli, Ida Platano, Grazia Sambruna e tanti altri: "Ha ragione da vendere il fidanzato Marco"

Temptation Island 2025, Denise ‘tradisce’ Marco con il single Flavio e Anna Pettinelli l’attacca

Lasi è aperta con ilInsieme da quattro anni i due hanno deciso di mettersi in gioco per capire se la loro relazione avesse un futuro o no. Tuttavia la 36enne sin da subitoi tanto da iniziare un vero e proprio flirt insieme e tra esterne, passeggiate e confidenze i due sono apparso troppo complici e in sintonia tanto da far scattere la gelosia del 33enne che prima ha tentato di fuggire e raggiungere il villaggio delle fidanzate e poi ha immediatamente chiesto il confronto.

Sul web ovviamente non sono mancati i commenti e le reazioni alla coppia e soprattutto al fatto che Denise Rossi ‘ha tradito’ il suo fidanzato Marco Raffaeli con il single Flavio Ubirti, in pochi hanno preso le difese della ragazza in molti invece l’hanno attaccata come la coach di Amici Anna Pettinelli che su Instagram ha tuonato contro Denise: “Mi scatta sempre la solidarietà femminile. Adesso proprio no!!! Lui ha ragione da vendere!” E non è l’unica anche la giornalista Grazia Sambruna si è lasciata andare a commenti al vetriolo contro la 36enne: “Ha sbavato incessantemente contro un 24enne manzo parlando del fidanzato come fosse una scoreggia ma ora sta dicendo che lo stron*o è lui perché non ha flirtato con nessuna tentatrice.”

Da Anna Pettinelli a Ida Platano: tutti contro Denise di Temptation Island 2025: web contro di lei

Il falò di confronto di Denise e Marco a Temptation Island 2025 si sono lasciati. Il giovane non ha accettato il modo in cui lei si è comportata con lui, denigrandolo ed offendendolo in ogni modo. E non solo ha anche iniziato un vero e proprio flirt con il single Flavio Ubirti e per tutti questi motivi ha deciso di uscire da solo dal reality di Canale5. Il web si è schierato unanimemente al suo fianco criticando al contro l’atteggiamento di Denise Rossi che è finita nel mirino del web da Anna Pettinelli a Ida Platano sono in molti ad averla attaccata e su X si legge: “Denise è una manipolatrice ‘inconsapevole’ l’ha fatto rientrare in Italia, gli ha fatto cambiare lavoro, l’ha portato dentro una convivenza con due figli non suoi e non appena l’ha fatto diventare come voleva si è stancata.”